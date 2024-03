Edurne abandona 'Got Talent' tras diez años: 'Ha sido una decisión difícil de tomar'

Después de una década como una de las jueces del programa de Telecinco Got Talent, Edurne ha tomado la difícil decisión de cerrar esta etapa, tal y como ella misma ha anunciado en un extenso mensaje que ha compartido con sus seguidores. "¡Hola a todos! Hoy os vengo a contar algo importante para mi. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia", comienza el texto publicado por la cantante.

Junto a unas fotografías que resumen a la perfección las diez temporadas que ha vivido en el talent junto con sus compañeros, ha explicdo lo mucho que le ha costado decir adiós: "Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera. Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia".

No se ha olvidado de dedicar unas palabras a sus compañeros, el presentador Santi Millán, Jorge Javier Vázquez, Paula Echevarría, Eva Hache, Dani Martínez, Paz Padilla y mucho más nombres, pero sobre todo uno: el de Risto Mejide. Con el publicista protagonizó algunos de los rifirrafes más sonados y también trabó una sólida amistad: "Gracias a todos mis compañeros del jurado y Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto… no se me ocurre nadie mejor con quién haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero.". Edurne ha finalizado su texto explicando las razones por las que ha tomado esta decisión: "Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música. Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro".

Risto Mejide no ha tardado en responder a la cantante con otro emotivo mensaje reivindicando el divertido binomio que forman: Risturne. "Sí , ya sé que la tele es así, que un día estás y al otro no. Que este negocio es como es. Pero qué quieres que te diga, han sido demasiados los momentos juntos. Momentos duros y momentos felices. Porque hemos vivido de todo. Momentos en los que sólo con mirarnos ya sabíamos lo que pensaba el otro. Momentos en los que nos cogíamos de la mano y nos transmitíamos esa paz. Jamás pensé que sentarme en esa mesa y mirar a mi derecha me iba a permitir descubrir a una persona tan maravillosa, a una jueza que iba a evolucionar tanto y a una compañera que muy pronto se convertiría en buena amiga", ha comenzado el publicista en un texto apludido por otros compañeros como Paula Echevarría o por David de Gea, marido de Edurne.

"Echaré de menos tantas cosas, pero para no ponerme demasiado cursi, que ya sabes que no lo soporto, sólo te diré que ha sido un honor conocerte, que envidio a quien tenga la suerte de trabajar contigo a partir de ahora y que, allá donde estés triunfando, yo te veré siempre que pueda e imaginaré un rifirrafe contigo, una de esas discusiones que nos daba igual perder, y diré en voz baja lo que te habría dicho yo. La tele es así, a veces te regala amistades puras y maravillosas. Como cantaba Julio, vuela amiga, vuela alto, querida Edurne, no seas gaviota en el mar. Risturne forever", así concluye la carta de despedida de su compañero de fatigas durante casi una década.

Edurne está a punto de sacar su octavo disco y es ahí donde quiere poner todas sus energías. Además el próximo jueves 14 de marzo reaparecerá en Tenerife en los Premios Dial, de Cadena Dial, donde ejercerá de presentadora. Mientras la cantante se vuelca en la música, su marido David de Gea, con el que acaba de celebrar el tercer cumpleaños de su hija Yanay, sigue con su futuro en el aire tras finalizar su contrato con el Manchester United, por lo que aun no se sabe si esta nueva etapa que se abre también incluirá una mudanza para la familia, ya que hasta ahora Edurne vive a caballo entre España y Reino Unido.