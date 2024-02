El plan familiar y campestre de Edurne y De Gea con Yanay antes de ¿su marcha a Arabia Saudí?

En familia, al aire libre y con la pequeña Yanay como gran protagonista, así han finalizado Edurne y David De Gea el fin de semana. El matrimonio ha disfrutado de las temperaturas propias de primavera que nos están dejando los primeros días de febrero saliendo al campo con su hija, que en un mes cumplirá tres años y se ha convertido en una niña simpática, cariñosa y llena de talento. "Domingos bonitos", ha dicho la cantante junto a varias imágenes en las aparecen vestidos con ropa cómoda en plena naturaleza. Un plan cotidiano que podría marcar el fin de una era ya que está sobre la mesa la idea de mudarse a Arabia Saudí.

-Edurne presume del 'pelazo' de su hija Yanay

- Edurne cumple 38 años: así ha sido su gran cambio de imagen

Tras su salida del Manchester United este verano después de 12 temporadas, son varias las opciones que han sonado con fuerza para que el portero continúe con su carrera deportiva. Desde la posibilidad de seguir compitiendo en la Premier League, pasando por regresar a la Liga española en la que comenzó hasta la idea de trasladarse a Arabia Saudí. Este último punto ha vuelto a ponerse sobre la mesa al comenzar 2024 con la oportunidad de incorporarse en las próximas semanas al Al Shabab Club, equipo que acaba de fichar a Ivan Rakitic, exjugador del Sevilla FC Ivan Rakitic.

El mercado de invierno ya está cerrado, pero esto no es un impedimento para De Gea. Aunque sus negociaciones con el equipo de Riad no han finalizado, está en disposición de aceptar un fichaje en cualquier momento de la temporada con este u otro equipo. Al tratarse de un agente libre y no depende actualmente de ningún club, no tiene que ceñirse a los calendarios establecidos. Por tanto, en cualquier momento puede hacer las maletas a Medio Oriente y comenzar a entrenar con el equipo que actualmente está en el puesto 11 de la competición en la que están Cristiano Ronaldo y Neymar.

- El maquillador de Edurne nos cuenta sus secretos de belleza: del look de novia a sus apuestas en 'Got Talent'

Mientras tanto, la carrera profesional de Edurne continúa en España. La cantante, que se hizo popular en la cuarta edición de Operación Triunfo y de niña ya formó parte del grupo infantil Trastos, tiene una cita el 14 de marzo en Canarias. Ese día se celebrarán en Tenerife los Premios Dial, de Cadena Dial, y está "muy feliz" de volver a ejercer como presentadora. Además, en enero regresó al estudio de grabación para preparar el octavo disco de su carrera después de un año componiendo y preparando todos los detalles. También sigue formando parte del jurado de Got Talent.

Sea cual sea su decisión, De Gea cuenta con el completo apoyo de Edurne. Sus caminos se cruzaron en 2010, cuando participaron en un villancico solidario que los unió para siempre. Meses después el portero se instalaba en Reino Unido mientras que la cantante ha estado desde entonces a caballo entre Manchester y España, donde se desarrollan gran parte de sus proyectos. En 2021 se produjo el momento más importante de su historia de amor: la llegada al mundo su hija Yanay. En verano de 2023 contrajeron matrimonio en un romántico enlace que prepararon en completo secreto.