Edurne presume del 'pelazo' de su hija Yanay

Desde que nació el 4 de marzo de 2021, Yanay nos ha regalado los momentos más entrañables, bonitos y divertidos. Gracias a las fotos y vídeos que comparten sus padres, la cantante Edurne (38 años) y el portero David de Gea (33), estamos viendo crecer a la niña, descubriendo día a día cómo va siendo su personalidad, su carácter... "Se ríe muchísimo, se nota que le gusta mucho la música", dijo en una ocasión la que fuera concursante de Operación Triunfo.

- Edurne cumple 38 años: así ha sido su gran cambio de imagen

¡Supermelena!

Esta semana, Edurne ha querido presumir de hija y lo ha hecho compartiendo estas imágenes en las que aparece en su habitación dibujando en una pizarra. "¿Me explicáis el pelazo de Yanay?", ha escrito la cantante. Y es que la niña, que cumplirá tres años el próximo mes de marzo, tiene una melena realmente espectacular.

Yanay, a la que su madre se refiere cariñosamente como "mi bichito" o "mi bebita preciosa", tiene muchísimo volumen y un pelo precioso con diferentes tonalidades de rubio. Siempre va muy guapa, peinada con dos coletas, moñitos, semirecogidos... y accesorios de todo tipo, como lazos, clips y gomas de colores.

- No te pierdas el divertidísimo 'concierto' de la hija de Edurne tocando la guitarra

Buenos genes

Desde luego, Yanay tiene a quién salir, ya que Edurne siempre ha tenido supermelena. La intérprete de Fresas & champán, Amanacer y Te quedaste solo le da mucha importancia a su imagen y sigue una buena rutina de cuidados para que su cabello siempre esté lleno de fuerza y brillante, tal y como puede verse en todos los actos a los que acude.

Aunque en estos años ha cambiado mucho de imagen, la mujer de David de Gea sigue siendo fiel a su característica melena rubia. Edurne es consciente de que requiere muchos cuidados y, por eso, se pone en manos de los mejores profesionales para lucir un color perfecto, cortes de tendencia y extra de luminosidad.

- En vídeo: los momentos más adorables de Yanay, hija de Edurne y David de Gea

Disfrutar de su hija al máximo

No hay duda de que Yanay se ha convertido en la princesa de la casa y sus padres no pueden estar más felices. "La maternidad es dura también, pero es muy bonita", confesó la artista madrileña hace unos meses asegurando que, por el momento, no tenían pensado aumentar la familia. "Es que ni me lo planteo... No me da la vida, no me da tiempo. Ahora mismo me faltan horas en el día y en la vida". Eso sí, Edurne es muy familiar y tiene claro que en un futuro sí que le gustaría volver a quedarse embarazada.

- El maquillador de Edurne nos cuenta sus secretos de belleza: del look de novia a sus apuestas en 'Got Talent'

"Ahora tengo una peque preciosa y quiero disfrutarla, no quiero hacerla hermana mayor tan rápido. Evidentemente me gustaría por lo menos darle un hermanito. Yo tengo hermanos y creo que es importante, pero de momento quiero disfrutarla. Ya habrá tiempo. Cuando sea un poquito más mayor, ya lo pensaré", dijo el año pasado.