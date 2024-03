El detalle que muestra cómo es la relación de Taylor Swift con la familia de Travis Kelce

Una de las mejores muestras de cariño es acordarse de alguien en ocasiones importantes. Taylor Swift y Travis Kelce llevan juntos apenas seis meses, pero en este tiempo su relación ha sido muy intensa. La artista no ha faltado a los partidos de fútbol americano de su novio siempre que sus compromisos se lo han permitido, claro, gritando y animando desde el palco (se la pudo ver así en la Super Bowl, donde ganó el equipo del deportista). En él ha coincidido con la familia de Travis, su madre y hermano Jason, con quienes, a juzgar por lo que ha ocurrido estos días, se lleva estupendamente. Una complicidad que parece haber quedado reflejada de una manera muy original. Te contamos lo que ha pasado.

Jason, de 36 años, es, igual que su hermano Travis, jugador de fútbol americano aunque ha tomado la decisión de colgar la camiseta. El jugador de los Philadelphia Eagles anunció en una comparecencia pública que deja los terrenos de juego después de una carrera de 13 años. En su discurso hizo varios guiños a las canciones de su "cuñada" Taylor Swift, demostrando así que no solo la conoce bien, sino que también se sabe sus canciones.

"Es muy poético que complete mi carrera en la ciudad del amor fraternal, conozco esa sensación demasiado bien" (en inglés "all too well", que corresponde a una de las canciones de Taylor que se titula precisamente así). Continuó asegurando que "si conoces a fondo esta ciudad, serás recompensado más allá de tus sueños más salvajes" (en inglés, "wildest dreams" que de nuevo corresponde a otro título de un tema de Swift). Fue una intervención muy emotiva durante la que Jason no pudo contener las lágrimas al recordar que empezó a jugar cuando solo era un niño y que tuvo que superar muchos retos para convertirse en atleta profesional.

Dedicó además unas palabras a sus padres Donna y Ed Kelce, a su hermano Travis y a su mujer Kylie, con la que tiene tres niñas (Wyatt, 4, Elliotte, 3, y Bennie, 1), que le acompañaron en esta ocasión tan significativa. "No estaría aquí sin el vínculo que compartimos Travis y yo. Siempre hemos estado mi hermano y yo. Hemos hecho casi todo juntos: competir, pelear, reir, llorar y aprender el uno del otro. Nos inventamos juegos, nos imaginamos como jugadores estrella cuando éramos niños" continuó Jason, recordando cuántas veces se vieron a sí mismos como triunfadores. Desde su asiento, Travis se secaba las lágrimas embargado por la emoción. Él tenía también muy presente a su novia pues lleva una pulsera en la que se ven las iniciales T y T unidas con un corazón.

Aunque Taylor no estaba en esta despedida, la artista sí ha compartido con Jason y sus padres muchas ocasiones en el estadio. Una de las más recordadas fue la de la Super Bowl, donde Jason enloqueció de alegría tras la victoria de su hermano. En aquella ocasión se tomó además una de las imágenes más tiernas de Traylor y Travis, besándose ante las cámaras.