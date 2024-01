Taylor Swift causa furor en un partido de su novio mientras se rumorea que podrían comprometerse

Taylor Swift (34 años) arrasa allá a donde va. Ya sea un concierto, una entrega de premios, una cena con amigos o una alfombra roja, la artista siempre acapara todos los flashes. Esta semana ha vuelto a demostrarlo al acudir a un partido de su novio, Travis Kelce (34), donde ha protagonizado estas imágenes tan espectaculares. En ellas puede verse el revuelo que causó la intérprete de Cruel Summer y Shake it off en el Estadio Arrowhead en Kansas City (Missouri).

Al verla, el público enloqueció y fueron muchos los que se agolparon debajo del palco en el que estaba Taylor para poder saludarla. Ella respondió tan cercana y natural como siempre. De hecho, durante varios minutos dando la mano a todos sus fans y se mostró muy simpática y expresiva.

Estaba muy abrigada, vestida con una chaqueta del equipo de su novio, los Kansas City Chiefs, además de un gorro blanco, guantes rojos y labios a juego. Siempre que su agenda se lo permite, a Taylor le encanta ir a apoyar a Travis y, por eso, no quiso perderse el partido de los playoffs de la NFL que jugaron contra los Miami Dolphins.

Rumores de compromiso

La cantante, compositora y productora estadounidense acudió al partido unos días después de causar furor en los Globos de Oro, donde deslumbró con su vestido de lentejuelas de color verde lima. Fue una noche que Swift disfrutó con grandes amigos y compañeros de profesión, sin embargo, muchos esperaban verla posando con Travis. Por el momento, la pareja no ha hecho un posado oficial en la alfombra roja, aunque les hemos visto en varias ocasiones juntos y de lo más enamorados.

La artista y el jugador de fútbol americano están muy felices, disfrutando al máximo de esta etapa tan bonita que están viviendo. Es más, durante estos últimos días han cobrado fuerza los rumores que aseguran que estarían pensando dar un paso más. A sus fans les encantaría que el 2024 fuera el año en el que Taylor se vistiera de blanco, pero parece que tendrán que esperar.

Paso a paso

Varios medios habían publicado que Travis tenían en mente pedirle matrimonio antes de verano, pero fuentes cercanas a la pareja han confirmado al portal TMZ que esta información está muy lejos de ser cierta. Los dos están perdidamente enamorados, pero la boda no es algo que entre sus planes, al menos a corto plazo. De hecho, personas de su círculo más íntimo creen que están en una especie de "luna de miel" y piensan que es demasiado pronto para saber si su relación irá más allá de las citas románticas y los planes que están haciendo juntos ahora.

"Yo nunca he sido un hombre de palabras, pero estar a su lado y ver lo inteligente que es, hace que te explote la cabeza. Aprendo de ella cada día", dijo el deportista hace unos meses al periódico The Wall Street Journal, asegurando que no solo le gusta la música de Taylor Swift sino también lo divertida que es y su cerebro de "genia".