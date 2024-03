'Hermanos': Sevval, pistola en mano, dispuesta a cometer un locura para no perder a su familia Además, Ömer, Oğulcan y Sarp son puestos en libertad bajo fianza tras ser detenidos injustamente

La tensión se palpa en el ambiente de Hermanos, ya que la alegría de Ömer, Oğulcan y Sarp de haber encontrado un trabajo para lograr recaudar dinero pensando en grabar su disco, se esfuma de un plumazo cuando son detenidos por la policía acusados de ser los gerentes del local donde se ha montado el casino ilegal. Los chicos no tienen ni idea de que el negocio no es legal ni de por qué se les arresta, puesto que todo se debe a una trampa de Akif que ha puesto todo a nombre de los jóvenes para no dejar ninguna pista sobre su implicación.

- Descubre a los 12 actores turcos más atractivos del momento: de Onur Seyit Yaran a Can Yaman

Taskim, su socio en esta turbia empresa, aplaude su jugada maestra. Mientras ellos se van de rositas, los tres jóvenes serán procesados por regentar un casino ilegal. Şevval, que fue quien dio la voz de alarma a los agentes, se arrepiente de lo que ha hecho asegurando que solo buscaba vengarse del empresario y de su exmarido, dando por hecho que él también formaba parte de esta oscura trama.

'Hermanos' dice adiós a otra de sus grandes protagonistas y deja en shock a los fans

Por suerte, Ömer, Oğulcan y Sarp son puestos en libertad bajo fianza gracias a la intervención de Ahmet. Eso sí, serán juzgados sin saber qué consecuencias puede acarrearles. Consciente de que Akif es el que está detrás de todo esto, Doruk pide explicaciones a su padre. El empresario se apresura a explicarle que desconocía el negocio de Taskim, y que solo le había alquilado un salón del Yakut sin saber para qué iba a usarlo. El joven no le cree y le asegura que, si no arregla la situación en la que se encuentran sus amigos, no volverá a verlo.

El lado más personal de Celill Nalçakan, el malvado Akif en 'Hermanos'

Akif urde un nuevo plan para que exculpen a los chicos

El empresario está decidido a subsanar su error y monta un plan para que Taskim se entregue a las autoridades eximiendo a los chicos de toda culpa. Para ello, Akif investiga para dar con el punto débil del mafioso, que no es otro de su debilidad por las mujeres. Sin más tiempo que perder, le tiende una emboscada para chantajearlo y conseguir que absuelvan a Ömer, Oğulcan y Sarp.

Primeras consecuencias de la fama

Los hermanos y sus amigos continúan muy ilusionados con la idea de grabar su primer disco y siguen tratando de recaudar las 60.000 liras turcas (alrededor de 1.800 euros) que necesitan para poder materializar su sueño. Para conseguir el dinero comienzan a trabajar cantando en algunos locales. Y ahí empiezan los problemas, porque no tardarán en hacer aparición los celos, y no precisamente los profesionales. Después de que su música se haya hecho viral en las redes, Doruk, Asiye, Süsen y Berk no acaban de llevar bien el tema de que los fans se acerquen a sus parejas.

Los jóvenes tienen una actuación en un club y todo marcha sobre ruedas, hasta que un ataque de celos de Doruk arruina la noche y se quedan sin cobrar por su trabajo. Está claro que, aunque les sobra talento, aún no están preparados para asumir la fama y todo lo que eso conlleva.

Elif cada vez más integrada

En el colegio, Yasmin trata de humillar a la joven asegurándole que las zapatillas que lleva son una imitación. La muchacha, que cada vez tiene una relación más estrecha con la Ayla, lo consulta con ella y la viuda de Resul le da el tíquet de compra para que pueda demostrar ante la hermana de Sarp que su acusación no es cierta y que son originales. Sin embargo, la chica tiene pensada otro tipo de venganza para dar un escarmiento a la hija de Şevval y Ahmet.

Las cosas parecen que van mejorando en casa de los Özcaya. Poco a poco, Ayla va viendo a la joven como una más e intenta mediar para que Berk también la considere de la familia. Este hecho alegra inmensamente a Aybike y Asiye, que saben el verdadero parentesco que existe entre los dos jóvenes.

Şevval, enloquecida y capaz de todo

Şevval ve como todo a su alrededor se desmorona y que la familia que había creado junto a Ahmet se desvanece por momentos: tras traicionar a sus compañeros borrando el vídeo de la actuación de los Eren y sus amigos, Yasmin no encuentra su sitio en el colegio y la complicidad que existía entre sus dos hijos ha desaparecido ahora que Sarp está más cerca que nunca de Ömer.

Pero eso no es todo, el empresario ha logrado que Suzan le perdone tras convencerla de que las fotos que recibió en su móvil, donde parecía haber pasado una noche junto a su exmujer, fueron una trampa que le tendió esta última para hacer que rompieran. Lejos de alcanzar su objetivo, la madre de Yasmin ha conseguido todo lo contrario: Ahmet le ha pedido a la madre de Ömer que se case con él y ella ha aceptado, noticia que no es del agrado ni de Sarp ni de su hermana.

Pero lo tendrán fácil porque Şevval no está dispuesta a permitirlo y es capaz de todo para evitar ese matrimonio, cueste lo que cueste. La mujer, presa de los celos, engaña a su hijo y roba un arma a Ahmet con la única intención de acabar con Suzan, la mujer que va a ocupar su lugar.

Sarp descubre que su madre tiene un arma en sus manos y piensa que su propósito es suicidarse. El joven está desesperado y no sabe qué hacer para evitarlo. Al ver su angustia, Ömer promete ayudar a su hermano. Ninguno de los dos jóvenes sospechan cuáles son las verdaderas intenciones de Şevval y corren para encontrarla antes de que cometa una locura.