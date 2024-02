'Hermanos': el turbio negocio de Akif acaba con tres detenciones inesperadas

En el último episodio de Hermanos, aunque los Eren y sus amigos no ganan el concurso musical por la calidad de su vídeo, sí logran que su clip tenga multitud de visualizaciones y se convierta en viral. Las buenas noticias no cesan para ellos y, es tal el éxito que alcanza en internet su actuación, que un productor musical se pone en contacto con Oğulcan interesado con la posibilidad de grabar un disco.

Pese a no haberse alzado con la victoria, los chicos se han convertido en auténticas estrellas en el colegio. Son admirados por sus compañeros y todos quieren un autógrafo y hacerse una foto con ellos. Incluso el director del centro les felicita por su éxito, aunque los jóvenes no acaban de encontrarse cómodos con la situación. En este sentido, les molesta el excesivo afán de protagonismo que está adoptando Oğulcan, mánager del grupo.

Un negocio peligroso

Tras aceptar la propuesta para montar un casino ilegal en un salón del club, Akif está especialmente contento. Nebahat no entiende el motivo de tanta euforia. El empresario augura un fuerte crecimiento en el negocio y sorprende a su mujer con su decisión de comprar las acciones de Ahmet para que el Yakut sea solo de su propiedad.

Akif ultima con el señor Taskin los detalles del turbio negocio que debe comenzar esa misma noche. Sin embargo, hay un detalle importante que saben que no deben pasar por alto: ambos acuerdan que, pase lo que pase, sus nombres no podrán aparecer por ningún lado, evitando así dejar pistas sobre su posible implicación con el casino.

Complicados triángulos amorosos

Tras realizar unas fotos junto Ahmet en las que parecía que estaban juntos y hacérselas llegar a Suzan, Şevval está feliz creyendo que ha logrado separar definitivamente a su exmarido y a la madre de Ömer. Por su parte, el empresario está desesperado porque no consigue encontrar a su amada por ningún sitio y ella ni siquiera se ha presentado a trabajar. Muy preocupado, decide acudir a su casa.

Allí mantiene una conversación con Suzan, que le explica los motivos por los que no quiere saber nada más de él, mostrándole las instantáneas junto a la madre de Sarp y Yasmin, comprendiendo así la razón por la que no quiere volver a verlo. Después, se marcha a hablar con Şevval, quien logra convencerlo de que han pasado la noche juntos y que todo fue iniciativa de él. Muy afectado y sintiendo que ha cometido un gran error, toma una drástica decisión: venderá la acciones del club a Akif a cambio de casi dos millones de euros.

Şevval le cuenta a Nebahat su última victoria sobre Suzan y cómo le ha hecho creer que Ahmet y ella vuelven a estar juntos. Y no es la única que lo piensa: también ha logrado que su exmarido lo haga. La madre de Doruk no le da ninguna importancia a esta información hasta que ve que Akif. Así, tras enterarse de que Ahmet y Suzan ya no están juntos, corre a buscarla.

Los celos destapan el engaño y fomentan una alianza

Nebahat utilizará la confesión de Şevval para sacar partido, no solo para mantener a Akif a su lado, sino también para conseguir las acciones del club del padre de Ömer a mitad de precio. Tras descubrir el engaño, Ahmet echa a su exmujer de casa, quien se queda sin un lugar donde dormir. Sarp la cobija en el club y, una vez allí, no tardará en enterarse del turbio negocio de Akif y no se quedará con los brazos cruzados tras descubrirlo.

Futuras estrellas musicales

Por fin la suerte parece sonreír a los Eren y los chicos se reúnen con el productor musical. Durante el encuentro, Oğulcan se da cuenta de que, pese a sus ínfulas de grandeza, el protagonismo se lo llevan los artistas y no el manager. El directivo está entusiasmado con el talento de los jóvenes y les propone grabar una canción.

Todo suena fenomenal hasta que llega la contraprestación: para hacerlo deben desembolsar 60.000 liras turcas (cerca de 1.800 euros). A partir de aquí, todos comienzan a trabajar duro para conseguir el dinero necesario para cumplir su sueño. Asiye y Aybike lo hacen limpiando con Doruk y Berk, mientras que Oğulcan quiere trabajar en el club.

Nuevas estrellas digitales

Şengül está muy sorprendida ante el arrollador éxito de los chicos en internet. Süsen le explica que no es algo tan extraño y que hay muchas personas que se ganan la vida a través de las redes. Ni corta ni perezosa, la tía de los Eren está dispuesta a mostrar sus dotes como comunicadora (y a ganar dinero con ello) abriendo una cuenta online dedicada a recetas de cocina. La mujer convence a Orhan para que emprenda este proyecto junto a ella. Poco después, la popularidad del matrimonio crece como la espuma en el mundo cibernético gracias a su canal gastronómico.

Una venganza que acaba con una detención inesperada

Una vez más, Akif encuentra una oportunidad a su favor y una solución a sus problemas en la necesidad económica de los muchachos. El empresario hace que Ömer, Sarp y Oğulcan firmen un contrato de trabajo sin leerlo, poniéndolos en peligro sin ellos saberlo. Los tres jóvenes comienzan a trabajar de madrugada como porteros del casino sin sospechar que están siendo partícipes de un negocio ilegal.

Şevval decide vengarse del padre de Doruk y llama a la policía para denunciar su nuevo negocio. Sin embargo, el empresario volverá a salirse de rositas mientras que Ömer, Sarp y Oğulcan, que son los encargados de vigilar la entrada, cargarán con la culpa y serán detenidos por los agentes ya que Akif ha puesto el casino a su nombre.

