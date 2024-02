'Hermanos': se fragua una peligrosa alianza mientras los Eren se hacen virales por sus dotes musicales

Seguimos sin respiración tras el impactante final del último capítulo de Hermanos, y con el corazón encogido desde que fuimos testigos de cómo Süsen corría para evitar que Tolga fuera atropellado. La mala suerte hacía que fuera ella quien era arrollada por el coche. Los dos jóvenes caían al suelo ante los horrorizados ojos de Akif y Oğulcan que presenciaban la escena. El hermano de Leyla no tardaba en recuperar la consciencia, sin embargo, la novia de Ömer yacía ensangrentada e inmóvil en la carretera...

Tras el fuerte impacto, la novia de Ömer sigue inconsciente en el suelo. Rápidamente es trasladada al hospital donde su chico, Akif, Oğulcan y Tolga esperan noticias muy preocupados. Por fortuna, todo se queda en un susto y Süsen se recupera. El joven Barçin le agradece que le haya salvado la vida poniendo en peligro la suya, se siente en deuda con ella y quiere protegerla para siempre.

Prosiguen los problemas en casa de los Özkaya

Berk no soporta más a Elif. Y menos después de la última jugarreta de la muchacha por la que el chico se ha perdido un examen. Quiere acabar con esta situación y le pide a su madre que despida a la joven después de lo que ha hecho. La chica escucha todo y está dispuesta a marcharse ya que no quiere permanecer ni un minuto más en un lugar donde no la quieren, a lo que se suma que tampoco aguanta a su hermano biológico.

Ayla no está en una posición cómoda y, presionada por Şengül, trata de mediar entre los dos jóvenes para intentar evitar que salga a la luz la verdad sobre su parentesco. Pero los chicos no se lo van a poner nada fácil y la relación entre ambos es cada vez más tensa. Elif se da cuenta del desmedido interés que tiene la viuda de Resul para que se quede en su casa, así que decide sacar partido de ello y mejorar su situación, consiguiendo que la madre de Berk se ponga cada vez más de su parte y se distancie de su hijo.

Ömer busca respuestas

El accidente ha cambiado el curso de los acontecimientos y parece que las aguas se calman un poco para Süsen: Oğulcan ha cambiado su actitud hacia ella y han hecho las paces. Además, Tolga está infinitamente agradecido con ella y siente que le debe la vida. Sin embargo, Ömer no le ha perdonado a su primo la forma en la que ha estado tratando a su novia y, además, quiere conocer los motivos que llevaron a su chica hasta ese lugar.

La joven parece estar dispuesta a desvelarle toda la verdad. Siente a su pareja más cerca que nunca y comienza por sincerarse sobre su situación familiar actual, sus padres y sus hermanos... en realidad, está sola y no tiene a nadie.

Ultimátum para Sarp

Tras el reprobable comportamiento del hermano de Yasmin con Orhan, Ahmet decide dar un escarmiento a su hijo y, como castigo, le quita las tarjetas de crédito, las llaves del coche, lo expulsa del colegio y le obliga a trabajar para ganar su dinero.... algo que hará en el club junto a Ömer. Şevval no está de acuerdo con la decisión de su exmarido y así se lo comunica, momento en que el empresario aprovecha para advertirle también a ella que busque un empleo para ganarse la vida y para poder marcharse de su casa, pero ella solo pone inconvenientes.

Estrechan su relación

Los chicos están preocupados pensando en que ahora Ömer tendrá que lidiar con la ira de Sarp. Pero, contra todo pronóstico, será lo contrario: el hecho de trabajar juntos los acerca como hermanos. Algo que queda patente cuando, a la salida del club, unos chicos les pegan una paliza, pero ellos se mantienen unidos y se intentan proteger el uno al otro.

Un nuevo malentendido

Suzan está harta de que Şevval la provoque constantemente y, una vez más, discute con Ahmet por su culpa. El padre de Ömer tiene claro que su relación con su exmujer está más que acabada. Pero ella, que no piensa renunciar a su historia con el empresario, aprovecha que va ebrio para tenderle una trampa haciendo unas fotos de los dos como si estuvieran abrazados en la cama.

Şengül aclara las dudas de Akif

Akif cree que Ayla mató a la madre de Elif y busca a la tía de los Eren para que le aclare lo que está sucediendo con la chica. La mujer de Orhan no duda en contarle con todo lujo de detalles lo que ocurrió en torno a la muerte de la madre de la joven. Después, Şengül comparte la conversación que ha tenido con el padre de Doruk con la madre de Berk, quien tiene miedo de que el empresario acabe encontrando pruebas que demuestren su implicación.

Por otro lado, Akif recibe la visita de un viejo conocido que quiere hacer negocios con él. En un primer momento, no acaba de verlo claro ya que esto supone alquilar uno de los salones del club para algo turbio... eso sí, por una elevada cantidad de dinero. Cuando descubre que Nebahat ha perdido gran parte de la fortuna que puso a su nombre en una arriesgada inversión, decidirá aceptar la propuesta de montar un casino ilegal en el club del que, no solo pretende obtener el alquiler, sino también un porcentaje de los beneficios.

Del gallinero... ¿al estrellato?

Asiye descubre un concurso para grupos musicales donde ofrecen un importante premio económico. La joven le plantea a Aybike la posibilidad de presentarse todos. Ella y Doruk pondrían sus voces mientras que el resto les acompañarían con instrumentos. La idea comienza a tomar fuerza cuando a Orhan le surge una oportunidad perfecta para un negocio pero tiene un problema: necesita 40.000 liras turcas (1.200 euros) para alquilar un local.

Los chicos comienzan a preparar su actuación con el apoyo del director del colegio. Sin embargo, la magia de la música hace de las suyas: un vídeo de los hermanos y sus amigos cantando se hace viral y el productor de una discográfica quiere que graben un disco

