Chiara Ferragni concede su primera entrevista televisiva tras su separación: 'Es una crisis fuerte pero nos amamos'

Rodeada de gran expectación, Chiara Ferragni ha concedido este domingo su primera entrevista televisiva tras su separación de Fedez. Como no podía ser de otra forma, la influencer italiana ha hablado de la sonada ruptura con su marido después de ocho años juntos, un lustro de casados y dos hijos en común: Leone, que tiene 5 años, y Vittoria, de 2. La pareja, una de las populares del 'star-system' en su país, decidía recientemente tomar caminos por separado y sobre ello le han preguntado esta tarde a la protagonista.

El veterano programa Che Tempo Che Fa del Canal 9, conducido por el presentador Fabio Fazio, ha sido el lugar elegido por Chiara para abordar con sinceridad los distintos asuntos que le rodean últimamente. No solo en lo que concierne al padre de sus niños, sino también a la agria polémica que le salpicó por el llamado caso 'Pandoro' a finales de 2023, cuando se le acusó de promocionar este tradicional dulce navideño con falsos fines benéficos.

Eran las 21:00h cuando la influencer de 36 años hacía acto de presencia en plató, vestida con un sencillo y elegante traje negro. "Creo que esta noche tenemos una gran oportunidad para ser honestos", comenzaba diciendo el maestro de ceremonias. "Tenemos que serlo", respondía la invitada estelar, quien se veía arropada en el estudio por un grupo de fans (cabe recordar que tiene casi 30 millones de seguidores en Instagram).

"Han sido dos meses y medio muy duros en los que me vi en el centro de una ola de odio. Se podría pensar que alguien como yo estaría preparada, pero nadie te prepara para la violencia de esos ataques", ha lamentado. Así, sobre los problemas judiciales que le afectan y han minado considerablemente su imagen pública, el presentador comentaba que eso "se discutirá en las instancias correspondientes".

Reflexionaba Chiara que "cuando todos están ahí para elogiarte te sientes invencible, pero cuando hay momentos críticos te sientes rodeada y todo es más difícil". A propósito del 'Pandoro Gate', afirmaba tajante que "pensé que había hecho una obra de caridad de buena fe. Si algunas personas no lo entendieron así, significa que las cosas deberían haberse explicado mejor. Ahí es cuando empezó el gran cambio de estos últimos meses", ha señalado.

"No quiero entrar en el tema, pero usted (Fabio Fazio) ha hablado de un error de comunicación", manifestaba Ferragni. A este respecto, el conductor ha recordado que "hicieron creer que parte de los ingresos se destinaba a apoyar al Hospital Reina Margarita de Turín y, en realidad, la donación ya se había hecho". La influencer reiteraba que "en la fase contractual habíamos pedido que se hiciera esa donación y fue un placer para nosotros comunicarlo".

"No creo que la caridad deba hacerse sólo de forma privada, ya que hacerlo públicamente puede crear un efecto de imitación en la gente. En el Festival de San Remo, ya decidí donar mis honorarios a la asociación que protege a las mujeres contra la violencia de género, y antes hicimos lo mismo para los afectados por el covid", ha zanjado en alusión a su labor solidaria durante los últimos años.

Sobre Fedez: "Estamos en un crisis, aunque esta es una situación un poco más fuerte"

A continuación, el entrevistador cambiaba de asunto y ponía sobre la mesa la separación de Chiara y el rapero Fedez, un asunto que ha convulsionado a Italia. "Siempre habéis contado todo sobre vosotros mismos, desde una ecografía a lo demás", decía sobre la permanente exposición mediática de la pareja en redes sociales. A lo que Ferragni respondía: "Tampoco lo desvelo todo. He publicado mucho porque no hay diferencia entre el mundo virtual y la vida, pero esa es solo una pequeña parte de mi día a día. No cuento otras cosas, pero lo que ves ahí es auténtico", aseveraba.

"Se piensa que detrás de cada uno de mis movimientos hay un grupo de expertos y que soy un estratega", ha apostillado al respecto, "pero esto es real y no es una estrategia", decía sobre la separación de su marido. "Renuncias a tu privacidad, pero cuando pides tener un poco de ella, es difícil tenerla", añadía. "Fedez y yo hemos hablado. Somos dos adultos que nos amamos. No es que vayamos a terminar de la noche a la mañana. Estamos en una crisis, ya las hemos tenido en el pasado. Aunque esta es una situación un poco más fuerte", concluía durante su esperada entrevista que ha durado media hora.

