Fedez reaparece con su anillo de bodas tras su ruptura con Chiara Ferragni y habla sobre su momento más duro

Se cumple una semana desde que se conociera la ruptura entre Chiara Ferragni (36) y Fedez (34) tras ocho años de relación y dos hijos en común: Leone (6) y Vittoria (2). Desde que saltó a la luz la noticia de la ruptura, el rapero no había vuelto a aparecer públicamente. Hasta ahora. En medio de este intenso torbellino ha asistido a un acto celebrado en Turín — donde la expectación por su asistencia era máxima y en la que ha lucido su anillo de casado— para hablar con un grupo de 300 jóvenes sobre la salud mental: ''No hay que tomarse la vida demasiado en serio porque no saldrás vivo de ella", ha declarado.

Chiara Ferragni y Fedez: el fin del imperio económico de una de las parejas más poderosas del star system mundial

Fedez, con el rostro serio y cabizbajo, ha llegado al evento organizado por la Fundación Circolo dei lettori para hablar de la salud mental. Ha acudido vestido completamente de negro: camiseta, pantalón y gorra. Un acto que estaba repleto de prensa por el gran interés que genera su presencia. "Es agradable ver a tantos periodistas interesados ​​en la salud mental", ha empezado diciendo de manera irónica.

Los mensajes de Chiara Ferragni que ahora cobran otro significado

Una vez acomodado en su asiento ha cogido el micrófono con la mano izquierda. En ella podemos observar que continúa llevando su anillo de casado compuesto de diamantes en oro blanco y rosado, diseñado por la exclusiva joyería en Milán, Pomellato y en cuyo interior tiene grabado la fecha de boda —1-09-2018 — y el nombre de Chiara. Una alianza que la influencer luce exatamente igual, ya que decidieron confeccionarse el mismo modelo, con la única diferencia que Ferragni lleva ilustrado el nombre de Federico.

Chiara Ferragni aclara por fin la polémica sobre el ‘Pandoro Gate’ y confiesa el miedo que está viviendo

Posteriormente, el artista ha comenzado explicando cómo afrontó la depresión que pasó durante su cáncer de páncreas, confesando que "tomó antidepresivos que le provocaron unos tics en la boca". Uno de los momentos más duros que relata el rapero y que ha emocionado a todos los asistentes es cuando ha explicado qué fue lo que más miedo le daba durante esta época:"Si moría, mis hijos no se acordarían de mí, eran demasiado pequeños. Y eso fue absolutamente lo que más me asustó, más que la propia muerte. Pero también fue lo que me dio la fuerza y la determinación para afrontar la operación".

Chiara Ferragni rompe su silencio tras su separación de Fedez en medio de una grandísima expectación

También ha confesado, con los ojos humedecidos, que se siente un "privilegiado" por haber conseguido salir adelante, pero que no se olvida que "llegué al punto de tomar siete psicofármacos y sufrí tartamudez”. Una situación con la que se asustó muchísimo: "Dejé de tomar todos los fármacos a la vez, sin reducirlos, lo que creó el llamado efecto rebote con consecuencias muy graves: tuve calambres en las piernas, estuve diez días en cama sin poder levantarme, no distinguía la realidad de los sueños, una experiencia horrible". Una situación durísima que le provocó pensamientos negativos: "La idea de morir me daba más alivio que la de despertarme al día siguiente".

Las decepciones y reproches que podrían haberle costado a Chiara Ferragni su matrimonio con Fedez

La esperada aparición de Chiara

Chiara por su parte, tras varios meses apartada del foco mediático, rompió su silencio en el periódico Il Corriere della Sera para hablar de la dura situación profesional por la que estaba atravesando tras ser acusada el pasado mes de diciembre de promocionar el tradicional dulce navideño del pandoro con falsos fines benéficos, un escándalo conocido como ‘Pandoro Gate’. La entrevista se realizó el lunes 20 de febrero, cuando la noticia de su divorcio todavía no se había confirmado pero los rumores de una posible crisis sentimental sonaban con más fuerza que nunca.

"Es mi marido y en mi opinión, en ciertas situaciones de caos extremo, las cosas es mejor mantenerlas dentro de la pareja”, explicaba la influencer cuando se le preguntó porque el intérprete y ella no habían pasado los últimos fines de semana juntos. De momento no ha hecho ninguna salida pública y se espera con interés su participación el 3 de marzo en el programa Che tempo che fa, donde se espera que se pronuncie sobre su separación y sobre la crisis que ha supuesto el caso Pandoro Gate en su imagen.

Los mensajes de Chiara Ferragni que ahora cobran otro significado