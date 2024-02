Candela Acevedo relata el infierno que vivió con Antonio Tejado: ‘Todavía lo miro y me entra terror’

Candela Acevedo, exnovia de Antonio Tejado, ha roto su silencio. Tras la detención del sobrino de María del Monte, la que fue su pareja se ha atrevido a contar la terrible situación que vivió durante el tiempo que mantuvo una relación con el sobrino de la cantante sevillana María del Monte. La pareja mantuvo una relación durante más de tres años y en 2019, ambos fueron concursantes de GH Dúo, programa en el que la modelo se dio a conocer públicamente. Ahora, después de todo lo ocurrido, Candela ha confesado el “terror” que le llegó a provocar Antonio Tejado.

“Esta persona que me ha hecho pasarlo tan mal”, ha comenzado a decir Candela Acevedo en ¡De viernes!, asegurando que si se ha sentado en un plató de televisión es porque Antonio está en la cárcel, ya que aún sigue sintiendo miedo por él. “Yo Antonio Tejado lo considero una persona que me ha causado terror, mucho dolor, mucho miedo, muchos traumas, muchas inseguridades, yo me he sentido anulada”, ha continuado revelando, mostrando las secuelas que le ha dejado la relación que mantuvo con el sobrino de la artista. “Los momentos que viví con él fueron tan terroríficos… Nunca denuncié, tenía miedo y me sentía anulada. Le tenía terror a este chico”, ha manifestado. “Tenía una pelea con él y por las voces, una vez, llegaron dos o tres coches de policías, y me dice: ‘Tú no salgas, la policía dice que han llamado los vecinos, qué que está pasando’. En ese momento, uno de ellos dijo: ‘¿La chica puede salir?’. Yo estaba deseando salir para que me llevaran para ser protegida, pero convenció a la policía para que se fueran como si no hubiese pasado nada en casa”, ha declarado.

“Nuestra relación comienza en el momento que estoy comprando en un supermercado y me sigue por los pasillos. A los dos meses, me entero de que pregunta por mí. Y es en ese momento, cuando me conquista. Al principio bien, a la larga tiene comienza a tener comportamientos extraños, es insistente en realizar algún tipo de cosas que ni se me pasan por la cabeza”, ha expresado. A pesar de ello, a medida que la relación iba avanzando, la modelo sentía que los problemas iban aumentando y comenzaba a sentirse mal: “Me sentía cohibida, salía con mis amigas y tenía unos celos tremendos. Me llama constantemente e iba a buscarme a dónde estaba. Veía que consumía más bebida de lo normal. Había situaciones que me causan miedo, pero me pide perdón, llorando: ‘No te preocupes, te voy a cuidar’. Es verdad que cuando lo dejé, volví otra vez, no sé cómo lo hizo”, ha mencionado, asegurando que a día de hoy no entiende cómo pudo estar durante tanto tiempo aguantando esa situación.

Más allá de todo lo ocurrido, cuando rompieron su relación, un año después, Candela Acevedo recibió un mensaje de que Antonio Tejado estaba difundiendo vídeos íntimos de ella: "Un chico me llamó para decirme que Antonio le había mandado un vídeo íntimo mío", ha explicado. Yo le pregunté que si habíamos grabado vídeos íntimos porque no sabía si lo había soñado o lo habíamos grabado de verdad. Y nunca me decía ni sí ni no, sino que estaba con la guasa”, ha expuesto, diciendo que el sobrino de María del Monte los grababa a escondidas.

Durante todo este tiempo, la modelo ha sentido el enorme apoyo que le ha dado su familia, especialmente su hermana, Ana Alicia, quien la ha sorprendido entrando en directo a darle un abrazo. Pese a ello, en un primer momento, sus padres no eran conocedores de este suceso de su vida: "Fue tan duro lo que viví que nunca jamás le conté a mis padres nada para que no sufrieran. Cuando lo vieron en la revista me empezaron a entender porqué no sabían por qué iba yo a denunciarle. Cuando ya lo leyeron fue cuando me entendieron, se derrumbaron y nos abrimos los tres y ya nos entendemos", ha detallado. Por el contrario, la madre de Antonio Tejado, cuando Acevedo le contó lo que estaba ocurriendo, no le ayudó y “le tapó”.