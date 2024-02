Eva González recibe una distinción rodeada de su familia y cuenta la simpática reacción del pequeño Cayetano

Para Eva González, ser andaluza es un orgullo y se ha convertido en la mejor embajadora ya que presume allá donde va de la tierra que la vio nacer y de la que sigue enamorándose cada día. Es por eso que para ella ha sido inolvidable el momento en el que le han entregado la Bandera de Andalucía a la proyección de la provincia de Sevilla, un reconocimiento que no se esperaba y le hace mucha ilusión. "No puedo estar más feliz y agradecida", ha dicho sobre el acto que ha tenido lugar en el Teatro de la Fundación Cajasol de la capital hispalense, donde ha llegado acompañada por su familia y en cuyo escenario ha dedicado unas palabras a su hijo Cayetano.

-¡Confirmado! El nuevo proyecto de Eva González con Roberto Leal e Iñaki López

-El importante papel de Lourdes Montes y Eva González en la relación de Francisco y Cayetano Rivera

La presentadora de La Voz, que nació en la localidad de Mairena del Alcor y se define como andaluza por los cuatro costados, ha recogido esta distinción mientras desde el patio de butacas la escuchaban con inmenso orgullo los dos grandes pilares de su vida: su madre Encarna Fernández y su hermana María. También se han sumado algunas de sus tías, su representante y amiga Mónica Romero e íntimos amigos como Fernando García, la mitad de la firma Antonio García que ha creado el look de Eva. "Mi querida familia, sin vosotros esto no sería posible. No os puedo querer más", ha dicho la modelo, para la que el mayor regalo es poder celebrar sus logros junto a sus allegados.

-Abdominales, escotes y piernas de infarto: Eva González causa sensación con su nuevo estilo

El recuerdo de su padre, Manuel González, ha estado muy presente y la que fuera Miss España tiene la certeza de que hoy "también estaba allí". Cuando le han entregado la bandera ha lanzado un beso y no ha podido evitar las lágrimas al reencontrarse en la ceremonia con una persona a la que no veía desde el funeral de su progenitor, que falleció en octubre de 2013 por un repentino problema de salud.

Este importante reconocimiento se lo ha dedicado a su hijo Cayetano, que en solo unos días cumplirá seis años. Aunque no ha podido estar presente, ha explicado que lo iban a celebrar juntos: "Cuando termine iré a por mi niño al cole y pasaremos el día con él". Además, Eva ha contado divertido que el niño estaba muy interesado en conocer todos los detalles del acto y anoche le hizo varias preguntas. "Mami, ese premio, ¿qué es? ¿Y eso por qué te lo dan? ¿Y te van a dar una bandera?", decía el pequeño, al que quiere transmitir "lo que significa ser andaluz".

El listado completo de premiados

Durante el acto, que es la antesala del Día de Andalucía, se han entregado un total de diez banderas. Los protagonistas, además de Eva González, han sido: Francisco de Paula, escritor conocido como Blue Jeans (Ciencias Sociales y Letras); Pepe Cobo (Artes); el Real Club Tenis Betis (Deportes); la asociación de AMFAR de Alcalá de Guadaira (Solidaridad y Concordia); Quesos Los Vázquez (Economía y Empresa); la entidad Párkinson Sevilla (Investigación, Ciencia y Salud); la Junta Central de Regantes Arroceros de la Margen Izquierda del Guadalquivir (Mérito medioambiental); el profesor Raúl Gómez Ferrerte, de Dos Hermanas (Valores humanos); y la sombrerería Fernández y Roche (Especial trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la provincia).