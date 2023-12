El importante papel de Lourdes Montes y Eva González en la relación de Francisco y Cayetano Rivera

La relación de Francisco Rivera y Cayetano se enfrió a raíz de la Goyesca de Ronda de 2019. El motivo de la disputa fue que Francisco, como empresario de la plaza de toros, adelantó el festejo al 31 de agosto y Cayetano no pudo torear, ya que ese día lo hacía en la feria de Calahorra (La Rioja). "Cayetano no toreó la Goyesca y se enfadó, pero la Goyesca la torean tres y muchos toreros están enfadados por no torear la Goyesca", explicó Francisco en ¡De viernes!, el nuevo programa de Telecinco. "Si Dios quiere, este año va a torear la Goyesca. Está todo hablado", añadió emocionado.

- Cayetano Rivera aclara cómo es la relación con sus hermanos tras la polémica entrevista de Francisco

Este anuncio confirmó que, a pesar de todo, Francisco y Cayetano se quieren con toda el alma, pero llevan vidas muy diferentes. "Cayetano y yo no somos iguales y en muchas cosas chocamos, pero chocamos porque convivimos. Mi relación con Cayetano no es mala, simplemente es que tampoco estamos todo el día juntos. Es una relación normal, hablamos cuando tenemos que hablar y cuando no tenemos que hablar no hablamos", insitió el primogénito de Paquirri.

- En ¡HOLA!, Eva y Lourdes, las claves de su supuesto enfrentamiento

- Francisco Rivera relata el día que visitó Cantora con su hija Cayetana y fueron recibidos por Isabel Pantoja

Además, contó que sus respectivos hijos continúan teniendo una relación de primos y destacó la importante labor de Lourdes Montes y Eva González al respecto. "Los primos sí se ven, creemos que es muy importante y para eso Lourdes y Eva luchan mucho a favor y nosotros también, creemos que es muy importante. No es fácil, pero sí intentamos que se vean. Los niños están por encima de todo siempre", afirmó.

A pesar de su separación de Cayetano, la presentadora de La Voz sigue teniendo un papel fundamental en la familia Rivera y su relación con Lourdes continúa siendo tan cordial como siempre. Cabe recordar que a principios de 2019 se dijo que ambas podrían estar enfrentadas, un rumor que se encargaron rápidamente de desmentir. "No hay ningún problema", aseguró Lourdes. "Es tal tontería que me da hasta cosa desmentirlo", añadió Eva.

Francisco, por su parte, también se pronunció sobre su posible distanciamiento. "Es completamente falso, de hecho, el domingo estuvieron Cayetano y Eva comiendo en mi casa. Lourdes y Eva se llevan mejor que Cayetano y yo, con eso te digo todo", manifestó entonces en Espejo Público. Ya más serio, el torero comentó que las sevillanas "no son mejores amigas, pero tienen una relación perfecta de cuñadas". "Lourdes viene a Madrid y no se va a comer con Eva, y Eva va a Sevilla y se va a comer con sus amigas, no con Lourdes, pero tienen un trato súper políticamente correcto", dijo rotundo.

Así ha sido la Nochebuena de los hermanos Rivera

Francisco cenó el 24 de diciembre con su familia política. "Yo siempre paso Nochebuena en casa de mi suegra, que es una familia al revés que la mía, muy unida, preciosa, divertida... mi familia también ha sido muy divertida, pero no tan unida, y lo pasamos divinamente", aclaró el torero en ¡De viernes!. Cayetano, por su parte, estuvo en Ronda. "Cayetano va a pasar Nochebuena en Ronda, creo. El otro día estuve en Ronda y estaba poniendo el portal de Belén, que por cierto, en Belén, Cayetano, no hay pirámides de Egipto, pero bueno", contó Francisco entre risas.

Cayetano no estuvo con su hijo pequeño en Nochebuena, pues Eva compartió esta simpática foto del niño disfrazado de Papa Noel junto a su primos maternos. "Yo soy muy navideña. Me gustan todas las tradiciones. Me gusta esconder el elfo, me gustan los Reyes Magos, me gusta Papá Noel, me gusta el árbol de Navidad, las luces... ¡Me gusta la Navidad!", aseguró la presentadora el año pasado.