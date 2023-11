Eva González celebra su cumpleaños rodeada de amor y con el mejor de los regalos

Este fin de semana ha sido muy especial para Eva González. Ha cumplido años y lo ha celebrado con toda su familia en Mairena del Alcor, su pueblo natal. "Doy la bienvenida a los 43 rodeada de amor. Me siento bendecida por la familia que tengo, jamás nos soltaremos. Os quiero tanto", ha escrito junto a varias fotos de la fiesta en la que no faltaron los globos y una espectacular tarta de chocolate y frambuesas.

- El deseo de Eva González a Cayetano Rivera a punto de cumplirse un año de su separación

La presentadora de La Voz ha recibido besos y abrazos de las dos mujeres más importantes de su vida, su madre Encarna y su hermana María, y se ha sentido muy querida por las numerosas felicitaciones recibidas.

Precisamente, una de las más emotivas ha sido la de su hermana. "Mi vida, mi alma gemela, mi mitad, mi todo… cada día me demuestras más y más lo fuerte que eres en todo, no puede tener mejor hermana que tú, siempre al pie del cañón para todo… siempre juntas para lo bueno y lo malo. ¡Feliz cumpleaños!", le ha dicho. Eva, sin poder contener la emoción, le ha respondido: "Si te quiero más, exploto. No se qué haría sin ti. No me sueltes nunca".

La sevillana también ha recibido todo el amor de su hijo Cayetano, que ya tiene cinco años. El niño le ha hecho un dibujo y Eva, llena de orgullo, lo ha compartido con sus seguidores. "El mejor regalo de hoy. ¿Salgo favorecida, no?", ha escrito entre risas. La presentadora vive volcada en su hijo y su máxima prioridad es hacerle feliz. "Mi hijo es maravilloso. Es un niño fuerte, resilente, valiente, tierno, justo, empático" y tiene "la sonrisa más bonita del mundo".

Un año después de su separación de Cayetano Rivera, Eva se encuentra "muy bien" y de momento no necesita más amor del que tiene. "¿Te parece poco el amor de mi familia, amigos, mi niño...? ¿Qué más amor quiero yo sí es el más importante del mundo?", dijo en una entrevista reciente. "No estoy cerrada al amor, si llega, llega, no es algo que vaya buscando con un cartel que vaya diciendo estoy soltera, ni mucho menos", añadió. En cuanto a la relación que mantiene su ex con la presentadora lusa Maria Cerqueira, tan solo ha dicho: "Cuanto mejor esté él, mejor estará mi hijo".