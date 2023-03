La felicidad de Eva González al reunirse con sus 'personas favoritas'

Eva González no se ha pronunciado públicamente sobre su separación de Cayetano Rivera, una noticia que publicó la revista ¡HOLA! a finales del pasado mes de octubre. Desde entonces, la presentadora y el torero han coincidido en varias ocasiones, siempre con su hijo Cayetano, de cinco años, como nexo de unión. Estuvieron juntos en la función de navideña del pequeño y también en la cabalgata de Reyes. Sus cariñosos encuentros hicieron pensar en una posible reconciliación, pero nada más lejos de la realidad. Los pasos que van dando les alejan cada vez más. Al torero se le relaciona con la presentadora portuguesa Maria Cerqueira y Eva se ha refugiado en sus "personas favoritas".

La presentadora ha compartido esta foto de familia junto a las dos mujeres más importantes de su vida: su madre Encarna y su hermana María. También aparecen en la imagen su hijo Cayetano, que acaba de cumplir cinco años, y su sobrino Martín, de tres. El motivo de esta reunión era el 38 cumpleaños de María, una fiesta que tuvo lugar en Mairena del Alcor, en el jardín de la casa de Eva.

Antes de soplar las velas en una espectacular tarta, la presentadora dedicó estas palabras a María. "ELLA. La que me complementa, sin la que no sé vivir, a la que siento como mi propio cuerpo. La que me sostiene, la más fuerte, la más cariñosa, la que sabe qué decir en cada momento y cuando su silencio es necesario. Mi hermana. Mi mitad. Mi niña de la sonrisa perfecta. Feliz cumpleaños. Quererte más no puedo", escribió junto a esta foto en la que se aprecia el gran parecido físico que guardan las hermanas. María, muy emocionada, respondía así a Eva: "Solo tú y yo sabemos lo que nos queremos. Tú, mi otra mitad... Como bien has dicho, quererte más no puedo".

María es la única hermana de Eva y es cinco años menor que ella. No solo las une un gran parecido físico, sino también un fuerte vínculo y una gran complicidad. Además, las dos están muy unidas a su madre, sobre todo, desde 2013, año en el que perdieron a su padre Manuel González. Según contó la presentadora, de su madre heredó "el coraje de vivir, la capacidad de reponerse, de reinventarse, de adaptarse, el valor de la familia y de estar unidos". "Mi familia es un gran matriarcado en el que nos han enseñado que vamos todos a una y que sabemos buscar la risa pase lo que pase", añadió la sevillana.

