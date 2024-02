El motivo por el cual Laura Madrueño ha abandonado ‘Tarde AR’ entre lágrimas

Laura Madrueño se ha despedido, entre lágrimas, del programa Tarde AR. El pasado viernes, la periodista fue una de las protagonistas del espacio de Telecinco, ya que se ha visto obligada a abandonar el programa por una nueva aventura que ha llegado a su vida. Un adiós que sus compañeros han querido hacerle lo más llevadero posible con un emotivo vídeo en el que han resumido todos los grandes momentos que han vivido juntos, delante y detrás de las cámaras. Sin embargo, Laura se encuentra muy ilusionada y con muchas ganas de su próximo proyecto.

"Con mucha pena tenemos que anunciar que es el último programa de Laura porque se va de TardeAR para presentar Supervivientes", ha anunciado Frank Blanco, quien ha sido el encargado de presentar el espacio este viernes. Cabe recordar que hace tan solo unas semanas, Madrueño regresaba de sus esperadas vacaciones y afirmaba que su vuelta iba a ser algo momentánea y así lo ha sido. Tras tomar el relevo de Lara Álvarez el año pasado, la presentadora vuelve una edición más a la Palapa de Los Cayos Cochinos. Durante los próximos meses, Laura acompañará a los supervivientes en el reality y es por ello que, por el momento, debe abandonar sus compromisos profesionales aquí en España.

En las próximas semanas, cruzará el charco para prepararse y se espera que a mediados de marzo se estrene el programa que presentará Jorge Javier Vázquez. “Hace más de tres meses que abrimos esta Palapa y en aquel momento me di cuenta de que formaba parte de algo grande. De algo muy, muy especial. En aquel preciso instante descubrí la magia de este programa y de este lugar. No tenía ni idea de lo que iba a suponer para aquella Laura porque no os podéis imaginar lo que significa estar aquí y formar parte de esta locura”, recordaba en 2023, cuando apagaba las luces del programa.

Con el objetivo de que Laura disfrute al máximo la experiencia, el programa de las tardes en el que ha estado durante varios meses colaborando, ha querido regalarle un kit de supervivencia. "Mira, ábrelo, por favor. Tenemos, para empezar, un chubasquero. Ve poniéndotelo. Te va a servir para que te resbalen los posibles conflictos que surjan entre los concursantes en la isla", ha comentado Frank Blanco. Sin embargo, más allá de estos objetos, el presentador le ha regalado un muñeco para que sea su fiel compañero en Honduras: "Me han dicho que debería recordarte a alguien especial para ti. ¿No se parece a tu compañero de vida? Este Ken venido a menos... Lo hemos hecho con nuestra mejor intención", ha bromeado el periodista.

Por su parte, Laura Madrueño ha querido también dedicar unas palabras de agradecimiento a todos sus compañeros: “Gracias. Ha sido una etapa maravillosa, gracias a todos”, ha confesado sin poder contener las lágrimas de la emoción. Asimismo, la presentadora del tiempo ha dejado claro que tiene muchas ganas de adentrarse un año más en formar parte del elenco de Supervivientes y que espera que su estancia en Honduras sea igual o mejor que el año pasado.