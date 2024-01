Las impresionantes imágenes del viaje de Laura Madrueño al Polo Norte con su marido y sus padres antes de volver a Honduras

Quedan unas semanas para que Supervivientes 2024 dé el pistoletazo de salida y los Cayos Cochinos vuelvan a ser escenario de todo tipo de historias, anécdotas e inolvidables momentos televisados. Será el próximo mes de marzo cuando los focos vuelvan a encenderse para conectar la isla hondureña con el espectador a través de la pequeña pantalla, un regreso muy esperado que tendrá a Laura Madrueño como maestra de ceremonias por segundo año consecutivo. Ahora, a falta de menos de dos meses para el comienzo del reality más extremo e intenso y antes de poner rumbo al idílico destino en el que permanecerá durante toda la primavera, la presentadora ha hecho un inolvidable viaje acompañada de las tres personas más importantes de su vida: sus padres y su marido, Álvaro Puerto, con quien se casó hace un año y medio.

Recordamos la divertida boda en el mar de Laura Madrueño y Álvaro Puerto al cumplirse el primer aniversario

Un sueño cumplido para Laura y los tres pilares de su vida

Exultante y sin borrar de su rostro la sonrisa que tanto la caracteriza, Laura, de 37 años, ha abierto el álbum de fotografías de la escapada en la que todavía está inmersa y que tiene por escenario el Polo Norte. Arropada por su esposo y sus padres, de quienes se separó por primera vez en su debut en Supervivientes, la escritora de Somos agua ha cumplido el sueño de contemplar en primera persona y junto a ellos las mágicas auroras boreales que tiñen de verde el cielo, ha paseado en trineo, ha disfrutado de la sauna, de la gastronomía y de las caminatas sobre la nieve; ha cocinado salmón recién pescado en una hoguera sobre el hielo, ha surcado las aguas en barco "con la luna llena a babor y el sol, que llevaba sin ver desde noviembre, saliendo por estribor" y se ha rodeado de todo tipo de animales, incluidos renos y ballenas.

"Hoy he cumplido uno de los sueños de mi vida: navegar por el Polo Norte avistando ballenas y auroras boreales", ha confesado eufórica la comunicadora, que, además de su férrea pasión por la naturaleza, ejerce como documentalista marina a través de la productora audiovisual We are water films. Las bajas temperaturas no han sido un impedimento para que esté exprimiendo cada segundo de este periplo, del que cada instantánea parece estar sacada de una postal. "La magia existe en el cielo del Polo Norte", ha agregado una emocionadísima Laura, que ha confesado que nunca podrá borrar de su memoria "el momento en el me pareció ver una nube diferente, que, con algo de imaginación, parecía coloreada, y decidí parar el coche": "Nuestros gritos de incredulidad rompieron el vasto silencio de aquel paisaje blanco".

Laura Madrueño recibe la visita sorpresa de su marido en Supervivientes: 'Estoy en la luna'

No te pierdas la espectacular casa de campo de Laura Madrueño: sostenible y con una piscina de ensueño

El Polo Norte, un destino nada casual

Las aventuras de Laura, que desde que regresó de Honduras ha estrenado proyectos como su participación en TardeAR como colaboradora, y los suyos en su destino sin igual continúan. Este último martes de enero ha compartido con su comunidad de fans, que ya supera las doscientas diez mil personas, que los cuatro han visitado la Catedral más al norte del planeta, además de haber probado el centollo de Alaska, toda una delicia. "Sonaba emocionante eso de ir a 'cazar auroras boreales', pero no nos podíamos imaginar este momento, que ha sido, sin duda, uno de los mejores de nuestra vida", ha señalado por su parte el diseñador arquitectónico, muy agradecido con la firma Woolrich, que ha equipado al grupo durante estos días con material textil para que puedan protegerse del frío, pues las temperaturas han alcanzado los -15 grados.

Que la televisiva haya elegido el Polo Norte como último viaje de desconexión antes de poner rumbo a la isla caribeña que tantas alegrías le dio la pasada temporada no es casualidad, pues, tal y como ha contado, "probablemente, lo que más he echado de menos en 2023 ha sido ver nevar". Ahora, en la cuenta atrás para que la Palapa vuelva a encenderse y a dar la bienvenida a un nuevo elenco de concursantes dispuestos a hacer historia, la presentadora sigue viviendo con fervor cada experiencia que este encantador enclave le brinda, un regalo inmejorable para dar comienzo a la inminente nueva etapa.

Los looks de Laura Madrueño que cambiaron los códigos de Supervivientes

Así fue el reencuentro de Laura Madrueño en el aeropuerto con su familia y su marido entre abrazos tras regresar de Supervivientes