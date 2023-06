Los secretos del impresionante vestido de Laura Madrueño en la final de ‘Supervivientes 2023’

Con mucho nerviosismo y emoción, se esperaba la final de Supervivientes 2023, un reality show de supervivencia que proclamó ayer por la noche a su ganador. Bosco, el sobrino del incomparable Pocholo, se alzaba con la victoria en un programa lleno de grandes momentazos. Uno de ellos, lo protagonizó Laura Madrueño. La presentadora madrileña, de 37 años, que se encargada de acompañar a los concursantes en el norte de Honduras, es decir, era la sustituta de Lara Álvarez que se encuentra inmersa en un nuevo proyecto profesional, hizo su aparición en el plato con un look muy diferente a los que luce en los cayos hondureños durante sus retransmisiones frente al mar.

Un diseño exclusivo para ella

Para la esperada final de Supervivientes 2023, Laura Madrueño estaba espectacular con un impresionante vestido azul diseñado en exclusiva para ella y que pertenece al sello español de Atelier Pronovias, la firma de Alta Costura de Pronovias Group. Su color y su diseño no son casuales, pues este sello y la presentadora han querido con este modelo rendir homenaje a las tierras de Cayos Cochinos, en donde se la grabado esta edición del reality show. Es decir, con estos elementos se recrea la tonalidad cristalina del mar, las hojas de las palmeras y la brisa de los vientos que se obtiene de trabajar tejidos con movimiento. “El diseño evoca sensualidad y atrevimiento, sin perder el toque de elegancia que caracteriza a la firma”, precisan desde la compañía.

90 horas para obtener el resultado final

Crear este fabuloso vestido que presenta escote halter, cut out para mostrar abdominales y falda larga con una cola de 1,90 metros de longitud no ha sido tarea fácil. Y es que para su confección se han empleado 60 horas a las que hay que sumar 30 más para el modelaje. Un tiempo que se ha desarrollado el atelier artesanal que la firma tiene en Barcelona. No hay que dejar escapar en su corte el fajín inclinado que posee y que define aún mejor la silueta, así como los microdrapeados que dan sensación de movimiento.