Las lágrimas de Penélope Cruz en 'El Hormiguero' al recibir la sorpresa de un amigo enfermo de ELA

Decir el nombre de Penélope Cruz es hablar de talento en mayúsculas, pero también de pasión por lo que hace, de esfuerzo y de entrega incluso cuando las cámaras se apagan. Después de más de 60 películas en su haber y en plena cuenta atrás para estrenar este viernes Ferrari, la ganadora de un Oscar y tres Goyas ha dejado ver su lado más humano y sentimental. Más allá de los guiones, son las historias reales las que consiguen tocar su corazón tal y como ha demostrado durante su visita a El Hormiguero, donde se ha emocionado hasta las lágrimas con el mensaje de un amigo que está enfermo de ELA.

"Ha llegado a mi vida un ser impresionante que no me lo quito de la cabeza, Jordi Sabaté Pons. Empecé a hablar con él, nos hemos hecho amigos aunque no nos hemos visto en persona. Él hace sus videos y te cuenta que no puede respirar, respira por un tubo, come por un tubo, no puede hablar, está tumbado, depende totalmente del cuidado de los otros. Puede mover los ojos y tiene los ojos más bonitos del mundo, transmiten esperanza y ganas de luchar", ha comenzado a decir sobre este activista que fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica hace nueve años.

La ilusión de Jordi es investigar su enfermedad y para ello ha tenido la idea de hacer un podcast solidario que quiere arrancar con Penélope, quien ha aceptado la invitación asegurando que es todo un honor y con muchas ganas de poder trasladarse a la ciudad condal para conocerle en persona y darle un abrazo. Agradecido por la implicación de la actriz, que ha pedido personalmente la colaboración ciudadana en la recaudación de fondos para la ELA, el activista ha querido sorprenderla con un mensaje.

"Quiero dar las inmensas gracias a Penélope Cruz por todo lo que estás haciendo por la lucha contra la ELA. Lo que estás haciendo por los enfermos de ELA te lo agradeceremos infinitamente. Gracias por tu existencia. Te quiero mucho amiga. ¡Y viva la vida!", ha dicho. Al escuchar estas palabras, la intérprete ha comenzado a llorar y, tras secarse las lágrimas con un pañuelo, ha resaltado que Jordi es "un ejemplo de valentía como pocos he visto".

Sus curiosos rituales para construir a los personajes

Además de vivir este emotivo momento, Penélope Cruz ha hablado con Pablo Motos de su nuevo trabajo cinematográfico y de la curiosa manera que tiene de buscar inspiración para sus personajes. La actriz, que ha llegado a las instalaciones del programa con los dos hijos que tiene junto a Javier Bardem, ha contado que cuando va a un restaurante parece "una cotilla" porque está en todo momento pendiente del resto de comensales. "En los restaurantes no me centro porque estoy espiando a la gente de mi alrededor y preguntándome cómo será la relación de una pareja o de otra. Si eres actor eso es el día a día, es un estudio constante del comportamiento humano", ha dicho. Además, recuerda que empezó a tener ese "radar" con cuatro años y observaba con detalle en el parque, a las amigas de su abuela, a su entorno...

Cuando crea un personaje presta especial atención al calzado que usa ya que considera que es indispensable cuidar la manera de caminar y moverse de cada persona a la que da vida. Para el caso de Laura Ferrari eligió unos zapatos ortopédicos mientras que en otras ocasiones usa varias tallas menos, zapatos que le quedan muy grandes... Otra de sus tradiciones es no usar nunca el mismo perfume para dos papeles diferentes.

