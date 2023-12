Un repaso a su vida familiar y profesional Penélope Cruz habla de maternidad y desvela por qué no quiso ser madre joven: 'Sabía que cuando llegara el momento, querría criar a mis hijos yo misma' La actriz madrileña dio una charla en la Academia Británica del Cine (BAFTA) en la que contó con la presencia de su hijo mayor, Leo, entre el público

Penélope Cruz se convirtió en la gran protagonista de una ceremonia celebrada en la Academia Británica del Cine (BAFTA) en Londres. La ganadora del Oscar por Vicky Cristina Barcelona acudió a una conferencia para celebrar su brillante y exitosa carrera después de asistir al estreno de su película Ferrari. La intérprete madrileña, radiante con un mono de lentejuelas negro y dorado, confesó sentirse muy nerviosa esa noche por la presencia de su hijo mayor, Leo, entre el público. "Alguien muy, muy especial para mí está en esta sala, mi hijo. Él es muy especial para mí, Mis hijos son lo más importante en mi vida, obviamente, y no vienen a muchas de estas cosas", señaló la orgullosa mamá de Leo, de 12 años, y Luna, de 10, fruto de su unión con Javier Bardem.

La protagonista de Ma Ma, de Julio Medem, que siempre ha tratado de llevar su vida privada con total discreción, hizo una excepción y no tuvo inconveniente en hablar de su faceta más íntima, en unas declaraciones recogidas por la revista HELLO!, presente en este evento, titulado 'BAFTA: Una vida en imágenes con Penélope Cruz'. La laureada actriz, dos veces nominada al BAFTA y ganadora de este prestigioso galardón por Vicky Cristina Barcelona, la película en la que se enamoró de su marido, Javier Bardem, hizo un repaso sobre su vida familiar y profesional y se sinceró sobre cuestiones tan personales como la maternidad y la razón por la que dio la bienvenida a su primer hijo a los 37 años.

Sus primeros días en Hollywood reconoce que fueron una auténtica locura, enlazaba un rodaje tras otro, pero quiso aceptar este ritmo tan frenético para poder frenar una vez que decidiera ser madre. "Eso era lo que quería, pero no dependía sólo de mí. Tuve mucha suerte de tener esas oportunidades y posibilidades. El ritmo era una locura, eran cuatro películas por año. Además, nadie me obligaba a hacer eso, pero tenía la energía en ese momento y sabía que era el momento porque sabía que cuando llegara el momento de tener hijos, no querría ese ritmo, querría criar a mis hijos yo misma", confiesa.

Penélope, que ahora tiene 49 años, contó que nunca tuvo inquietud por ser madre joven porque quería dedicarse a sus hijos: "También sabía que por eso no quería hacerlo demasiado pronto. Tuve mi primer hijo a los 37 años. Tuve suerte porque puedes fantasear y planificar y tal vez las cosas no siempre suceden así, pero para mí eso fue muy, muy importante y, por eso, esos años fueron de mucho trabajo y mucho viaje".

Penélope Cruz y Javier Bardem forman una de las parejas más poderosas y estables de Hollywood. La pareja se cruzó por primera vez en la película Jamón Jamón, del cineasta Bigas Luna, en la que trabajaron juntos por primera vez en 1992 cuando ella sólo tenía 18 años y él, 23. Ya entonces el director predijo que estaban destinados a estar juntos. En 2007 sus caminos volvieron a coincidir en el rodaje de Vicky Cristina Barcelona, la película de Woody Allen por la que ella ganó un Oscar, y es entonces cuando por fin Bardem se lanzó después de muchos días sin atreverse y se declaró. " El último día [de rodaje] ya le dije, oye, por cierto, que me gustas y ella pensó "¡ya era hora!".

Los actores se casaron en 2010 en una boda secreta celebrada en las Bahamas. Fruto de esa unión nacieron sus hijos, primero Leo en enero de 2011, y luego Luna en julio de 2013, cuyo nombre se lo pusieron en honor a Bigas Luna, y siempre han manifestado que son su prioridad más absoluta. Javier Bardem reconoció en una entrevista para la revista Esquire que no supo lo que era "el amor incondicional" hasta que fue padre. "Pasar dos semanas fuera de casa me parte el corazón, pero no solo emocionalmente sino que tengo síntomas físicos. Es increíble. Nos tienen en sus manos", revelaba el ganador del Oscar por Antes que anochezca.

