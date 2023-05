Javier Bardem revela la sencilla y directa frase con la que se declaró a Penélope Cruz

Javier Bardem ha presentado en Madrid la nueva versión del clásico de Disney La sirenita, una película que le animaron a protagonizar sus hijos Leo y Luna, de doce años y nueve años, respectivamente. El marido de Penélope Cruz ha contado algunos detalles de su vida familiar durante la promoción del filme basado en el cuento de Hans Christian Andersen. No es la primera vez que participa en una película infantil, recientemente lo hizo con Lilo, el cocodrilo, pero es un cine que le encanta y le ha permitido explorar otros mundos como el de sus hijos. "Ya me pueden tirar 55 oscars a la cabeza que no hay nada que se pueda equiparar al hecho de dar felicidad a tus hijos. A emocionarles, a hacerles reír, a crear un pequeñito poso de reflexión sobre la inclusión o el amor de padres a hijos, como en La sirenita", confiesa Bardem en una entrevista concedida a la cadena Ser.

El intérprete da vida al rey Tritón e incluso canta en esta nueva versión de acción real del clásico de Disney. La cinta ha sido dirigida por Rob Marshall, gran amigo de Bardem y Cruz tras los rodajes del musical Nine y Piratas del Caribe: en mareas misteriosas en los que ha trabajado junto a la oscarizada actriz.

Si algo le motivó a participar en esta cinta fueron las palabras de su hija Luna, que al enterarse que le habían ofrecido a su padre este papel se emocionó. ‘Pero no me están ofreciendo el papel de Ariel", le dijo su padre y ella respondió: "Por supuesto que no papá. Serás Tritón, ¿verdad? y le dije que sí. Esa fue una de las razones por las que hice este papel".

Luna Encinas, como se llama su hija, le debe el nombre a Bigas Luna, el cineasta de Jamón, jamón, la película en la que Bardem y Cruz trabajaron juntos por primera vez cuando ella sólo tenía 18 años y él, 23. Ya entonces el director predijo que estaban destinados a estar juntos. En 2007 volvieron a coincidir en el rodaje de Vicky Cristina Barcelona, la película de Woody Allen en la que ella obtuvo un Oscar, y por fin Javier se lanzó después de muchos días sin atreverse a confesarle a Penélope sus sentimientos. "Pensaba, ay, que no le he dicho nada, y el último día ya le dije, oye, por cierto, que me gustas y ella pensó "¡ya era hora!". A partir de entonces comenzó una historia de amor que dura ya tres lustros y cuyo broche de oro fue su boda secreta en Bahamas y el nacimiento de sus dos hijos. En 2013 falleció Bigas Luna a los 67 años y entonces Bardem se despidió de 'papá Bigas', como él le llamaba, con una sentida dedicatoria: "Le debo una mujer que amo y una carrera que nunca soñé con poder tener".