Penélope Cruz revela su miedo a conducir después de ver cómo a su hermana le atropellaba un coche

Penélope Cruz vuelve a interpretar a un personaje biográfico en su película Ferrari, de Michael Mann. La actriz española se mete en la piel de la señora Ferrari, esposa del magnate del automovilismo Enzo Ferrari, con quien se casó en 1923 y tardó nueve años en tener a su único hijo. Su nombre era Dino y a los cuatro años de su nacimiento fue diagnosticado con una distrofia muscular y falleció con solo 24 años. Cruz traslada ese dolor de Laura Ferrari por la pérdida de su hijo, "una tragedia de la que nunca se recuperará", y lo que hizo que su matrimonio se rompiera porque ambos sienten que no pudieron salvarlo", confiesa en una entrevista para Elle USA. Ella como madre de dos hijos, Leo, de 12 años, y Luna, de 10, se imagina lo difícil que puede resultar un golpe tan duro.

Trauma de la infancia

Aunque la entrevista podría haber sido realizada a los mandos de un Ferrari, la atractiva madrileña, de 49 años, opta por hacerla desde su oficina por un trauma que no ha podido superar desde su infancia. "Tengo miedo de conducir. Mi hermana [Mónica] fue atropellada por un coche delante de mí cuando yo tenía ocho o nueve años", cuenta. "Recuerdo que vestía un abrigo rojo. ¡Hablando de rojo! Y para mí el tiempo se detuvo. Esto fue un gran trauma, porque la vi perder el conocimiento. Y yo estaba paralizado en el hospital, diciéndole a la gente: ‘Oh, mi hermana acaba de ser atropellada por un coche'".

Su hermana se salvó, pero Penélope Cruz sospecha que "se habría puesto histérica" ​​si hubiera presenciado un accidente tan grave ahora. Tiene dificultades para modular el grado de empatía que siente por los demás. "Es como una hipersensibilidad en todos los sentidos: visualmente, al sonido, a los sentimientos de las personas", asegura. Como actriz considera que es afortunada de tenerlo, pero quizás le hace sentir o sufrir más. "Ha sido una de las cosas principales con las que me ocupo en terapia: cómo lograr un equilibrio para poder seguir sintiendo esas cosas sin hacer míos esos sentimientos". En su papel de Laura Ferrari explica cómo debía reflejar el "dolor" de aquella afligida madre en cada uno de los detalles de su actuación, incluso en la ropa.

A lo largo de la entrevista también habla de su papel de madre en la vida real. La actriz y su marido Javier Bardem, con quien se casó en 2010 en Las Bahamas, son padres de Leo y Luna. Pero incluso antes de experimentar la maternidad ya actuaba como madre en la ficción, sobre todo en filmes de Pedro Almodóvar como Carne trémula y Todo sobre mi madre. "He interpretado a madres desde que era muy joven. Con Pedro, al que conozco desde que tenía 17 años. Él solía observarme acercándome a hablar con desconocidos solo para ver a sus bebés. Siempre notó ese fuerte e inevitable instinto en mí. Desde que era una niña pequeña, sabía que quería tener hijos. Estaba segura de que sería lo más importante que haría en mi vida", confiesa.

Sus hijos no tienen móvil ni redes sociales

Y así ha sido, para ella y Bardem sus hijos son su única prioridad y tratan de protegerlos lo máximo posible manteniéndolos alejados de los medios y de los móviles y las redes sociales. Leo, que el próximo 22 de enero cumplirá trece años, no tiene móvil ni su hermana Luna tampoco. "Es tan fácil ser manipulado, especialmente si tenés un cerebro que aún se está formando. ¿Y quién paga el precio? No nosotros, no nuestra generación, que tal vez a los 25 años aprendió cómo funcionaba un BlackBerry. Es un experimento cruel con los niños y con los adolescentes", afirma. La ganadora del Oscar por Vicky Cristina Barcelona ya comentó que no les dejaría un móvil hasta que fueran mucho mayores y no les permitiría tener redes sociales hasta que al menos hubieran cumplido 16 años. "Parece que soy parte de una minoría", ha manifestado, pero considera esencial hacerlo para proteger la salud mental de sus hijos.

Una gran fiesta por su 50º cumpleaños

Penélope Cruz está a punto de cumplir 50 años, el próximo 28 de abril, y está mejor que nunca. La edad no es algo que preocupe a la actriz porque la gente la ha estado preguntando sobre ello desde que tenía 20 años. "En ese momento me sentí más perturbado que ahora", explicó. "Ahora tiene más sentido hablar de 50 años. Esto es algo tan grande y bonito que realmente quiero celebrarlo con todos mis amigos. Significa que estoy aquí y estoy sana, y esa es una razón para hacer una fiesta".

