José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo celebran su fiesta de pedida de mano rodeados de familiares y amigos

Día señalado el que vivían este sábado José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, una fecha programada para la que era su fiesta de pedida de mano y donde la pareja se han querido rodear de un nutrido grupo de familiares y amigos. A unos 25 kilómetros de la capital, la localidad de Navalagamella había sido lugar elegido para la ocasión y se convertía en un auténtico ir y venir de coches con los invitados que acudían a la cita.

El concurrido encuentro tenía lugar en la finca de Los Molinillos, perteneciente a la aristócrata Carmen Fernández de Araoz -conocida como Piru Urquijo- que es la abuela paterna de la prometida del alcalde de Madrid. Terrenos que tienen mucha historia a sus espaldas, ya que fueron adquiridos en 1939 por el marqués de Amurrio, para una celebración que supone el preámbulo de la boda fijada para el próximo 6 de abril.

Entre los vehículos que llegaban a la dehesa se encontraba el que conducía el propio edil, quien se mostraba muy sonriente ante las cámaras y saludaba con la mano a los reporteros. A las puertas de la propiedad y subido a su automóvil rojo, evitaba hacer cualquier tipo de declaración cuando le preguntaban por el regalo que le había hecho a su chica. Sea como fuere, su rostro de evidente felicidad denotaba que no era esta una jornada como otra cualquiera.

A sus 48 años, el político pasará por el altar con la nieta (26) de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del rey Juan Carlos. Hace unas semanas, se confirmó la noticia por parte del protagonista a través de una imagen de ambos junto a un breve texto publicado en su perfil social, donde anunciaba que próximamente formalizarán su relación sentimental. Almeida, poco dado a hablar de su vida personal, se confesaba entonces como nunca.

"Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho 'sí'", plasmaba el alcalde. Sobre el enlace previsto para primavera, ya se conocen algunos detalles como el sitio escogido por los novios para brindar con sus invitados una vez se hayan dado el 'sí, quiero' en la ceremonia religiosa.

Se trata de la finca El canto de la cruz, localizada en el municipio madrileño de Colmenar Viejo, propiedad de la abuela materna de Teresa que es hermana del anterior duque de Calabria. Fue el 4 de junio de 2023 cuando el edil y su novia hacían su presentación en sociedad, tras asistir juntos a la plaza de Las Ventas y acaparar todas las miradas. Esa fecha, en la que la discreta joven salió del anonimato, marcó un antes y un después para ellos puesto que a partir de entonces ya nunca se esconden.

