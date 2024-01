Anne Igartiburu cuenta cómo se lleva con su exmarido, Pablo Heras-Casado, y habla así del amor

El 2024 ha comenzado para Anne Igartiburu con dos importantes retos profesionales con los que está muy motivada y convencida de que supondrán un nuevo aprendizaje en su vida. La presentadora disfruta de un equilibrio entre su carrera y su vida privada, en la que sus tres hijos son su gran motor y su máxima prioridad. Disfruta viéndolos crecer lejos del foco mediático y los apoya en cada una de las decisiones que toman. Además, en el terreno sentimental asegura estar abierta al amor y ha dado nuevos detalles de la relación que tiene actualmente con su exmarido, Pablo Heras- Casado.

"Invito a todo el mundo que en la medida que pueda, intente vivir con amor y armonía. Sé que con estas palabras pueden decir, 'para ti es fácil'. Pero no es fácil, hay que saber llevarlo. Y creo que cuando tienes un hijo, parte del compromiso es que ese hijo es para siempre", ha dicho ante las cámaras de Europa Press la presentadora, resaltando además la importante labor como padre del prestigioso director de orquesta. Se casaron en secreto en 2015 en el ayuntamiento de Elorrio el pueblo natal de Anne, en Vizcaya. Un año después llegó al mundo su único hijo en común, cuya felicidad es el objetivo que sigue moviendo a ambos al mismo compás tras separarse en buenos términos en 2021.

Imparable con su trabajo televisivo, su labor como coach y su familia, Anne no descarta sumar un nuevo factor: el amor. "Eso no se sabe nunca. Cuando llega, llega y bien recibido será será. O sea, la última que he tenido con Pablo llegó así por casualidad y fue, como dice Einstein, un gran resultado", ha detallado. Cabe recordar que el flechazo entre ellos surgió en una entrevista que la presentadora hizo al director de orquesta, un encuentro profesional que acabó transformándose en una bonita familia.

"Yo estoy bien y tengo un montón de gente que me rodea, con la que me llevo muy bien. Y si tiene que llegar alguien con quien compartir mi vida y hacer equipo, pues genial. Y si no, pues también bien, porque estamos bien todos, ¿no?", ha dicho Igartiburu, demostrando así que prefiere dejar que el tiempo decida si el amor vuelve a llamar a su puerta.

Sus nuevos desafíos profesionales

Profesionalmente, la presentadora atraviesa una etapa muy positiva marcada por dos nuevos proyectos con los que se siente muy motivada y ve como una gran oportunidad para seguir aprendiendo. Por un lado acaba de estrenar D Corazón, una versión extendida y renovada del clásico programa de Televisión Española que ha estado casi tres décadas en emisión. Comparte plató con Jordi González, con el que cada fin de semana repasa la actualidad de la crónica social.

Además, próximamente Anne ejercerá como maestra de ceremonias en Baila como puedas, un concurso en el que competirán Álvaro Muñoz Escassi, Ana Guerra, Fabiola Martínez, Jaime Astrain, Lydia Lozano, Maestro Joao, Nicolás Vallejo-Nágera y Sabrina Salerno. El jurado que valorará cada actuación está formado por Beatriz Luengo, Rafa Méndez, Yolanda Ramos y Norma Duval.