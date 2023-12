La opinión de Anne Igartiburu sobre los presentadores de las campanadas en Televisión Española

Anne Igartiburu es historia de nuestras campanadas. Los espectadores de Televisión Española se han tomado las uvas con ella durante 17 años consecutivos, un hito del que se siente muy orgullosa. Por primera vez en mucho tiempo, no tendrá que trabajar en Nochevieja y ya sabe cómo pasará esta fiesta. "Me habéis preguntado muchos años eso de qué harás cuando no trabajes esa noche. Siempre decía: 'Me quiero ir, me marcharé'. Y ahora ha llegado el momento, pues mira, fantástico, las veré desde casa como hacía cuando era pequeña", dijo a Europa Press.

La presentadora, por tanto, dará la bievenida al 2024 junto a sus hijos, Noa, de 23 años, Carmen, de 12, y el benjamín de la familia, Nicolás, nacido durante su matrimonio con el director de orquesta Pablo Heras-Casado, y que ya tiene siete años. En su casa también vive una joven india, a quien Anne no ha podido adoptar, pero la quiere como a una hija más.

Como era de esperar, Anne apoyará a sus compañeros de cadena en una retransmisión tan especial. "Sí, claro, hombre. Cuando las daba yo iba a ver a Cristina Pedroche, nos saludamos todos los presentadores entre nosotros, pero luego tú defiendes lo tuyo, sí", manifestó, enviando todo su apoyo a Ramón García, Ana Mena y Jennifer Hermoso.

La presentadora, de 54 años, está encantada con la elección de Televisión Española. "Fantástico. Me parece un trío estupendo, muy bien, muy bien. Además, he oído que Jenni es la segunda mujer más influyente del mundo. A mí me parece todo bien, no tengo ningún problema", declaró con una gran sonrisa. Asimismo, reveló que "adora" a Ana Mena.

Anne tiene grandes recuerdos de las campanadas, sobre todo, de los espectaculares trajes de Lorenzo Caprile que ha lucido. La mayoría de diseños los tiene el modisto, pero otros los guarda ella con mucho cariño. "Tengo alguno que me ha regalado. Tengo un corpiño suelto con una faldita recta. Y tengo la capa con la que di las campanadas el primer año que me regaló Luis del Olmo. Ramón García y yo dimos las campanadas con la capa y luego yo me le quité", recordó.