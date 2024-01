Rachel Valdés reaparece y cuenta cómo es su relación actual con Alejandro Sanz, seis meses después de romper

Fue el pasado mes de junio cuando Alejandro Sanz y Rachel Valdés ponían fin a una relación que duró más de tres años. La revista ¡HOLA! anunciaba en exclusiva esta separación en la que al parecer habría sido el artista madrileño quién tomó la decisión por un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres. La artista, de 33 años, se ha mantenido en estos meses en un plano discreto sin hacer comentarios acerca de la separación de la que ahora ha hablado tras reaparecer en público. Rachel ha sido elegida como una de las mujeres latinas más influyentes de España por la revista Forbes, un honor que ha recibido sonriente. "Estoy muy feliz y agradecida a la revista que me haya hecho parte de este grupo de mujeres latinas aquí en España" contó la artista contemporánea cubana.

Aseguró que España, donde lleva años afincada (actualmente reside en Barcelona) es como "un segundo hogar", un país en el que es muy feliz. "Estoy muy bien y a mí todo lo que sea la paz me encanta" aseguró sobre el momento vital en el que se encuentra. "Siempre la he tenido y la continúo teniendo" apuntó. Su relación con Alejandro Sanz después de la ruptura sigue siendo buena, como ella misma recalca, "mejor de lo que imaginan".

Alejandro Sanz y Mónica Cruz, una amistad muy especial

"Alejandro y yo estamos muy bien, él y yo estamos en una relación superbonita, nos queremos muchísimo y estamos en un buen momento. Él está muy bien y además lo va a estar, nos estamos ayudando mucho en este proceso en el que estamos" explicó sobre cómo se encuentra el cantante anímicamente. Explicó además Raquel que los dos tienen muchos proyectos profesionales para el futuro y que se apoyan mucho. Una de las cualidades que destacó del intérprete es "que es buena persona". Se mostró eso sí muy discreta con respecto a si ha rehecho su vida sentimental, igual que cuando le preguntaron por la especial amistad del cantante y Mónica Cruz.

La hermana de Penélope Cruz se ha estado viendo con el intérprete de Mi persona favorita como se pudo ver en las páginas de la revista ¡HOLA! Según ha podido saber la revista, el cantante ha experimentado un acercamiento con la actriz de Un paso adelante, una amistad que se estrechó a lo largo del pasado verano, aunque ambos consiguieran que sus encuentros pasaran desapercibidos. A finales de diciembre el cantante compartía imágenes con Mónica en la fiesta que celebró por su 55 cumpleaños.

Rachel Valdés se trasladó a Barcelona tras su ruptura con Alejandro y desde entonces ha estado volcada en sus seres queridos, especialmente en su hijo Max de nueve años, y en su trabajo. Después de que el cantante reconociera que no atravesaba su mejor momento anímico cuando se conoció la ruptura, muchas miradas se volvieron a Rachel. Entonces Alejandro la defendió de los comentarios. "Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo", dijo.