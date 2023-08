La reaparición de Rachel Valdes con su hijo en su primer verano tras romper con Alejandro Sanz

Refugiada en el trabajo y en su entorno, así pasa Rachel Valdés este primer verano tras romper con Alejandro Sanz, noticia adelantada en exclusiva por ¡HOLA!. La artista cubana, que ha pasado parte de las vacaciones en Ibiza, se ha despedido de la temporada estival con una importante celebración: el noveno cumpleaños de su hijo. Al lado de Máximo, nacido de su relación con un prestigioso abogado catalán que representa a algunas estrellas del deporte, ha reaparecido muy sonriente. Además, le ha dedicado unas emotivas palabras al protagonista de la jornada, quien es su motor principal en esta etapa de cambios y nuevos comienzos.

"Desde el primer momento en que te sostuve en mis brazos supe que mi vida había cambiado para siempre. Con cada sonrisa y cada nuevo descubrimiento me has enseñado el verdadero significado de la vida y del amor. Hoy, mientras celebramos tu noveno cumpleaños, me siento infinitamente agradecida por cada momento juntos. Felicidades en tu día, Máximo, hijo mío", ha indicado. Junto al mensaje ha abierto el álbum personal para recordar algunos divertidos momentos con su niño: días de esquí, una fiesta de cumpleaños llena de globos, disfrutando de la nieve mientras posan con un muñeco, jugando a la pelota y paseando por la calle.

De los intereses del pequeño Máximo, al que normalmente mantiene al margen del foco mediático, hablaba en ¡HOLA! el pasado mes de mayo, poco antes de su ruptura. "No va a seguir mis pasos. Intento que se meta conmigo a trabajar, pero no lo consigo. Pero le atrae todo el proceso y le gusta mirar. También me gusta mucho practicar la meditación con él", explicaba. Además, reconocía que la gran suerte de su vida ha sido ser madre y que esa experiencia ha influido directamente en cómo se expresa artísticamente: "Ser madre te saca de cierta manera algo de adentro que te hace creer y luchar hasta el último momento por un ideal. Entonces, esa fuerza o esa determinación está mucho más presente desde que fui mamá".

Las únicas palabras de Alejandro Sanz sobre su ex

Rachel, que con solo 20 años recibió una beca para seguir formándose en Barcelona, no se ha pronunciado públicamente sobre el fin de su romance con Alejandro Sanz, junto al que fue fotografiada por primera vez por ¡HOLA! en octubre de 2019, tras conocerse por amigos comunes. Tras conocerse su ruptura, el intérprete de Corazón partío, Mi marciana y Amiga mía reconocía abiertamente estar atravesando un momento complicado, un "brote fuerte". Las miradas se pusieron inmediatamente en su ex, pero el artista rápidamente salió en su defensa. "Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo", expresaba.

"Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte", le decía Alejandro a Rachel, que aunque no ha respondido, sí parece haber seguido su consejo. No en vano, ella misma ha explicado que ha tenido un fuerte periodo de trabajo y que tras el descanso habrá "un buen tiempo de producción". Ya ha adelantado que a finales de año veremos una nueva serie pictórica que está creando.