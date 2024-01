Bradley Cooper se estrena con gafas sobre la alfombra roja en un momento cumbre de su carrera

Es uno de los actores más atractivos del planeta y, de un tiempo a esta parte, se está convirtiendo en un creador y director de primera. Bradley Cooper vive uno de los momentos cumbres de su carrera, de eso no cabe duda, una etapa de plenitud artística que parece haber querido acompañar con un importante cambio de look. Es en estos primeros compases del 2024 donde el intérprete ha llamado la atención no solo por su gran y último trabajo cinematográfico, sino también por su nueva apariencia.

La estrella de Hollywood ha comenzado a llevar gafas de ver por primera vez en sus apariciones públicas, con cristales transparentes y diferentes tipos de monturas según la ocasión. Así se presentaba este domingo por la tarde-noche en la gala de los Critics Choice Awards, mientras posaba -solo o acompañado- sobre la alfombra roja con este elegante complemento. Una imagen renovada que, desde luego, no le resta ni un ápice de su evidente 'sex appeal' a sus 49 años recién cumplidos.

Al también productor lo hemos visto varias veces en la pantalla con gafas de sol o ahumadas, gracias a sus personajes en películas como la taquillera saga de Resacón en Las Vegas o la bélica Juego de armas (War dogs), pero ahora son unas lentes diferentes y las usa en la vida real. Cierto es que también las utiliza desde hace poco en su esfera más íntima, como vimos el pasado diciembre cuando daba un paseo con su hija Lea por las calles de Nueva York.

La niña de 6 años, fruto de la relación que mantuvo el actor estadounidense con la top model rusa Irina Shayk, acaba de debutar como actriz en la película más aclamada hasta ahora de su orgulloso padre. Hablamos de Maestro, la cinta que tantas alegrías le está dando al que es su protagonista, realizador y guionista. No para de recibir nominaciones a distintos premios de prestigio y, aunque no se los esté llevando, solo el hecho de estar ahí en esas listas ya es todo un triunfo.

En este sentido, Bradley Cooper lucía sus gafas hace uno solo unos días en las ceremonias de los National Board of Review Awards y American Film Institute (AFI) respectivamente, donde optaba también al galardón en las principales categorías. Su 'biopic' sobre el director de orquesta Leonard Bernstein está siendo una de las grandes revelaciones, por lo que se espera que también tenga una presencia notable en los Oscar tras hacerlo en los Globos de Oro.

Siempre animado y sonriente, el hombre que dirigió a Lady Gaga en la maravillosa Ha nacido una estrella atraviesa igualmente por una dulce etapa a nivel sentimental. Desde octubre, sale con la modelo Gigi Hadid (28 años) y su relación va viento en popa a toda vela, según la prensa norteamericana. Habrían congeniado a las mil maravillas por tener personalidades y gustos similares, cuentan de fuentes cercanas a la pareja, así que les auguran un largo futuro juntos.

