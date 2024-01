Bradley Cooper olvida con Gigi Hadid su derrota en los Globos de Oro El director y protagonista de 'Maestro', que no se llevó ningún galardón de los cuatro a los que optaba su película, salió a cenar con su novia tras la gala

Para Bradley Cooper no había elección. El protagonista y director de Maestro acudió a los Globos de Oro 2024 en compañía de su madre, Gloria, que ya se ha convertido en todo un icono tras acudir a diversas entregas de premios y ser la estrella del anuncio de telefonía móvil que se estrenó en la Super Bowl y contaba con ella y su hijo como protagonistas. El artista, cuya película optaba a cuatro premios esa noche, se marchó con las manos vacías, pero con el orgullo y la satisfacción de haber sido candidato por un filme en el que también ha participado su hija Lea, de seis años.

Pese a no haberse alzado con el triunfo, salió a divertirse tras la ceremonia en compañía de su novia, Gigi Hadid. El actor, de 49 años, a quien Cillian Murphy arrebató el premio al mejor actor en Oppenheimer, se reencontró con la modelo, de 28 años, en el restaurante italiano Giorgio Baldi de Los Ángeles, después de haber vivido una noche en la que no faltó la diversión junto a sus colegas.

El actor, impecable con su esmoquin y pajarita, y la supermodelo, muy elegante con un conjunto crop top negro con pantalon y un abrigo del mismo color, adornado con joyas y un collar de oro que llevaba el nombre de su hija Khai, fueron fotografiados a su llegada a esta cita privada. A la cena también se unió la madre del actor, Gloria Campano, quien anteriormente había posado con él en la alfombra roja.

Bradley y Gigi comenzaron su romance en octubre después de que fueran presentados por la ex de Bradley, Irina Shayk, con quien el intérprete mantiene una excelente relación. Tanto la top model como el protagonista de El lado bueno de las cosas son padres, comparten intereses comunes y tienen "personalidades similares", lo que hace que "se llevan bien", señalan diversas fuentes. Ambos viven en Nueva York y cuentan con la aprobación de sus familiares y amigos, que incluirían a sus ex Zayn Malik, con quien Gigi mantuvo una relación intermitente durante seis años y tiene una hija, Khai, de tres años, e Irina Shayk, la ex de Bradley y madre de su hija, Lea, de seis años.

Desde que comenzaran, su relación avanza con paso firme y tratan de pasar el máximo tiempo juntos cuando los horarios se lo permiten. "Están realmente felices y se toman las cosas día a día. La fama no afecta a ninguno de los dos y eso es lo que se admiran el uno del otro", explicó la fuente. La pareja está "enamorada" y "la gente que le rodea piensa que son geniales juntos".