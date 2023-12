Bradley Cooper confiesa el porqué de 'su odio a las sillas' en el set de rodaje

Bradley Cooper es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. El artista lleva más de 20 años protagonizando películas de cine de la talla de The Hangover, A star is born, The Mule o Limitless. Además de su faceta como intérprete, Cooper ha demostrado ser un hombre polifacético y ha trabajado en algunos proyectos como productor ejecutivo, guionista, actor de doblaje y director. Ahora acaba de terminar el rodaje de Maestro, película que narra la vida de Leonard Bernstein y en la que participa, por primera vez, su hija Lea, de seis años. Una producción de Netflix centrada en la vida del mítico compositor, que antes de Cooper contemplaron dirigir Steven Spielberg y Martin Scorsese. Considerado como uno de los hombres más atractivos del planeta, ha confesado cuáles son sus manías cuando está en el set de rodaje.

Cooper se ha enfrentado a un gran reto en este proyecto, puesto que asumió el rol de director y de actor principal dando vida al propio Bernstein. Esta es la segunda cinta que dirige después de su celebrado debut en Ha nacido una estrella, película que coprotagonizó junto a Lady Gaga. Maestro ha tenido una gran acogida en las salas de cine y ya está nominada a los Globos de Oro.

Su 'odio' a las sillas

En cuanto a los rodajes que dirige, el actor estadounidense dejó claro en la entrevista al medio de comunicación Variety, que siempre pretende mantener la energía arriba y que la gente no se muestre cansada o fatigada en el set: ''Para mí fue una transición natural una vez que me atreví a escribir y dirigir una película. Y cuando dirijo no hay sillas. Siempre he odiado las sillas en los platós; tu energía decae en cuanto te sientas en una silla'', reflexionó.

Su relación especial con Gigi Hadid

Si hablamos de cómo está el corazón del actor en estos momentos, podemos decir que la relación especial con Gigi Hadid es una realidad. A principios del mes de octubre pudimos ver las imágenes que mostraban a la modelo y al actor saliendo a cenar por Nueva York. Un mes después, la pareja repetía escenario, ya que se les pudo ver juntos en la ciudad de los rascacielos.

Él, separado de Irina Shayk, amiga de Gigi

La relación sentimental entre Irina y Bradley duró cuatro años, desde 2015 hasta 2019, tienen una hija en común y mantienen una relación cordial, tal como han demostrado varias veces. Por su parte, Gigi e Irina son amigas y compañeras, ya que se conocen desde hace varios años y han trabajado juntas en varias ocasiones.