La cena de Bradley Cooper y Gigi Hadid que ha hecho saltar todas las alarmas, ¿están juntos?

Seguro que te has quedado en shock al leer este titular... ¡nosotros también! Este fin de semana han visto la luz unas imágenes que han hecho saltar todas las alarmas sobre una posible relación entre Bradley Cooper y Gigi Hadid. El actor, de 48 años, y la modelo, de 28, han sido fotografiados juntos en Nueva York y, como era de esperar, han causado un enorme revuelo. ¿Estamos ante la nueva pareja del momento?

- Irina Shayk y Bradley Cooper, juntos de nuevo con su hija Lea tras sus vacaciones

Es una incógnita si entre ellos ha surgido algo más o son solo amigos, pero de lo que no hay duda es de que se fueron a cenar el pasado jueves por la noche. Bradley y Gigi estuvieron tomando algo en el restaurante italiano Via Carota, que se encuentra en el barrio de West Village y, al salir, los fotógrafos les captaron juntos.

El protagonista de películas de éxito como El lado bueno de las cosas, Ha nacido una estrella o Resacón en Las Vegas llevaba una gorra de béisbol amarilla y una camiseta azul mientras que la modelo estadounidense, que iba unos pasos por detrás de él, lució una minifalda y una camiseta blanca, además de una chaqueta XXL y mocasines. Después, se fueron juntos en el mismo coche.

- Gigi Hadid comparte fotos de sus vacaciones y muestra lo mayor que está su hija

Los fans están totalmente desatados con este rumor (y no nos extraña). En las últimas horas han empezado a circular todo tipo de teorías sobre la conexión entre el actor y la modelo, pero no hay que olvidar que Bradley Cooper es gran amigo de Leonardo DiCaprio, ex de Gigi Hadid. Se conocen desde que tienen 20 años y les hemos visto compartir momentos juntos en muchas ocasiones, ya sea en galas, entregas de premios...

Los primeros rumores que relacionaron al actor de Titanic con la top estadounidense comenzaron hace un año, cuando asistieron juntos a una fiesta posterior a la Semana de la Moda de Nueva York. Después, fueron vistos en un exclusivo evento de Halloween en el Navy Yard de Brooklyn. "Vinieron con un grupo, entre los que estaban Irina Shayk y Stella Maxwell", dijo una fuente a Page Six.

- Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid: nuevas pistas sobre su posible romance

Curiosamente, Irina estuvo saliendo entre 2015 y 2019 con Bradley Cooper. El actor y la modelo rusa, a la que ahora relacionan con el deportista Tom Brady, ex de Gisele Bünchen, tienen una hija en común, Lea de Seine, que tiene seis años. En estos últimos meses les hemos visto compartir muchos momentos juntos, incluso vacaciones, por lo que se había llegado a rumorear que se habrían reconciliado. Ahora que han salido a la luz las fotos de Bradley y Gigi, no sabemos cómo continuará la historia...