Bradley Cooper se sincera sobre el peor momento de su vida: 'Llevo sobrio 19 años. He tenido mucha suerte'

Bradley Cooper fue quien ayudó a Brad Pitt a salir del bache cuando confesó sus problemas de alcoholismo, el principal motivo de su separación de Angelina Jolie. Ahora bien, el protagonista de El lado bueno de las cosas también vivió una etapa muy oscura en su vida y se sincerado sobre ello en el programa con el experto en supervivencia Bear Grylls. Durante la grabación del programa el actor de Resacón en Las Vegas ha hablado del peor momento de su vida cuando llegó a creer que sus adicciones acabarían con su vida. ¿Definitivamente tuviste algunos años salvajes?, le preguntó el aventurero. "En términos de alcohol y drogas, sí”, respondió Bradley. “Sin embargo, eso no tuvo nada que ver con la fama. Tuve suerte, ¿sabes? Estuve sobrio a los 29 años, y ya sabes, he estado sobrio durante 19 años. He tenido mucha suerte".



Bradley Cooper ayudó a Brad Pitt a superar sus adicciones

Cooper reveló que se dio cuenta de que tenía un problema con las drogas y el alcohol gracias a un amigo, el también actor Will Arnett, por el que logró salir de ello. Bradley recurrió a este tipo de sustancias tras romperse el tendón de Aquiles y dejar la serie de acción estadounidense Alias, de la que fue despedido en 2003. "Estaba tan perdido y era adicto a la cocaína. Will Arnett asumió el riesgo de tener una conversación difícil conmigo en julio de 2004 y eso me puso en el camino de decidir cambiar mi vida. Realmente fue Will Arnett. Él es la razón".



Bradley Cooper con su amigo, el también actor Will Arnett, que le ayudó a dejar las drogas y el alcohol

Después de esta revelación, Bradley acudió a terapia e hizo grandes avances en su autoestima. Más tarde llegó Resacón en Las Vegas, la película que le consagraría como actor en 2009. "The Hangover (Resacón en Las Vegas) cambió bastante mi carrera. Ya llevaba diez años en el juego cuando sucedió. Así que no me perdí en la fama". En mayo de 2011, apareció en Resacón 2: ahora en Tailandia y protagonizó la exitosa película Sin límites. Pero su padre Charles no pudo verlo, ya que murió de cáncer de pulmón en enero de 2011, en los brazos de Cooper.

Bradley admite que la muerte de su padre casi lo desestabiliza de nuevo. "Definitivamente tuve una actitud nihilista hacia la vida después, como si pensara total me voy a morir. No sé, no fue genial por un tiempo hasta que pensé que tenía que aceptar quién soy en realidad y tratar de encontrar la paz con eso, y luego se equilibró". Bradley ahora es padre de una hija Lea, a quien comparte con su expareja Irina Shayk. Ser padreasegura que le cambió la vida. "Todo cambió", dijo sobre su pequeña. "Cada cosa está sombreada o resaltada en colores gloriosos por el hecho de que puedo ser padre de un ser humano maravilloso. Es simplemente lo más grandioso", dice.



Bradley Cooper con su hija Lea, de seis años

La modelo rusa y el actor estadounidense se conocieron en 2015, durante una cena para corresponsales extranjeros en la Casa Blanca que ofreció el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. En marzo de 2017 nació su hija Lea de Seine, pero dos años anunciaban su separación. Pese a su ruptura sigue siendo una expareja muy bien avenida y comparten muchos planes con su hija.



Bradley Cooper con su hija Lea y su ex, Irina Shayk

Actualmente, Bradley tiene una relación con Huma Abedin, asesora política estadounidense, de 46 años, que trabajó en la campaña a la presidencial de Hillary Clinton en 2016 y es la exmujer del polémico congresista Anthony Weiner. Y en lo que se refiere a su carrera, su próximo proyecto de Cooper es Maestro, una película autobiográfica sobre el compositor judío Leonard Bernstein, que él mismo escribió, produjo y dirigió y en la que luce una protesis nasal para su caracterización. "He tenido mucha suerte con los papeles que he tenido que interpretar", confesó. "Ha sido una verdadera bendición. Espero poder seguir haciéndolo".