Descubre quién es Huma Abedin, la supuesta y afamada novia de Bradley Cooper

Bradley Cooper parece haber encontrado de nuevo el amor. Tras la ruptura con Irina Shayk, madre de su hija, con la que mantiene una relación cordial, todo apunta que el actor estadounidense, de 47 años, se habría enamorado de la asesora política estadounidense Huma Abedin, de 45, con quien llevaría algunos meses, segun revelan fuentes cercanas a la revista People. Se conocieron a través de la editora Anna Wintour, tal y como revela Page Six y acudieron juntos a la gala MET el pasado mes de mayo, aunque posaron por separado.

-Bradley Cooper confiesa el capítulo más oscuro de su vida: su adicción a las drogas

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Tanto Cooper como Abedin son padres. El protagonista de El lado bueno de las cosas comparte a su hija Lea de Seine, de cinco años, con su expareja, la modelo Irina Shayk, de quien se separó en 2019 después de cuatro años juntos. Por su parte, la política tiene un hijo Jordan, de 10 años, con su exmarido, el excongresista Anthony Weiner. "Son perfectos el uno para el otro”, señala la citada fuente. “A ambos les gusta el poder, la política y los asuntos humanos”.

Abedin, de origen indio y paquistaní, nació en Estados Unidos pero vivió hasta los 18 años en Arabia Saudí. Un año más tarde, siendo estudiante logró una plaza de pasante en el equipo de trabajo de la primera dama Hillary Clinton. Pasó a ser la sombra de la esposa del expresidente Bill Clinton y terminó convertida en su jefa de campaña. Huma Abedin siempre ha sido una de las personas de confianza de la candidata demócrata y formó parte de su equipo de campaña en las elecciones presidenciales en 2016.

-El cariñoso reencuentro de Bradley Cooper y Renée Zellweger una década después de su romance

Sus exparejas y padres de sus hijos

El exmiembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue salpicado por escándalos relacionados con el sexting, y el pasado año Abedin se sinceró en su libro Both/And: A Life in Many Worlds y cómo este escandalo afectó la campaña presidencial de Clinton de 2016 . Abedin confesó en una entrevista con CBS Sunday Morning en octubre que "aprendió toda la verdad" sobre las infidelidades y comportamientos del que fuera su pareja: "Lo procesé, seguí adelante y le deseo lo mejor". Y prefirió dejar atrás u pasado: “Ya no puedo vivir en ese espacio. Lo intenté. Casi me mata”. Lo único que desea es una relación cordial por el bien de su hijo: "Quiero que tengamos una relación saludable, que nuestro hijo vea un comportamiento modélico que sea bueno para él”.

-Brad Pitt se reencuentra con Bradley Cooper, el amigo que le ayudó a superar sus adicciones

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Cooper también mantiene una buena relación con su ex, Irina Shayk Es habitual verles compartir tiempo juntos por su hija y el pasado mes noviembre la top model acudió al estreno de una de las últimas películas del actor, Nightmare Alley. Cooper rueda ahora junto a Carey Mulligan la película Maestro en Nueva York, la ciudad que puede ser testigo de su nueva historia de amor.

- ¿Lo reconoces? El asombroso cambio físico de Bradley Cooper en su último trabajo