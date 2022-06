Bradley Cooper confiesa el capítulo más oscuro de su vida: su adicción a las drogas

El pasado forma parte de su vida y Bradley Cooper lo tiene muy presente, tanto los buenos como los malos momentos. Es precisamente de su época más oscura de la que ahora ha dado detalles, una etapa en la que apenas estaba despuntando en el mundo de la interpretación y que estuvo marcada por sus adicciones al alcohol y las drogas. En el podcast SmartLess, que presentan los actores Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, Cooper recordó lo mal que estaba en aquellos momentos (tenía apenas 29 años). “Estaba muy perdido y era adicto a la cocaína, tenía cero autoestima” dijo. “Tuve la suerte de que todo eso sucediera cuando tenía 29 años de edad. Pensé que lo había superado cuando me llamaron para hacer un anuncio de de Wendy’s, pero no se me presentaron más oportunidades después” explicó.

Cambiar de escenario y un proyecto nuevo y muy interesante, la serie Alias junto a Jennifer Garner, no solucionó las cosas. “Cuando me mudé a Los Ángeles para el rodaje de Alias estaba muy deprimido” reconoce. No sería hasta años después, cuando le ficharon para protagonizar la histriónica comedia Resacón en Las Vegas (tenía 36 años), cuando empezó a salir de aquella oscuridad. “Tuve la oportunidad de lidiar con todas estas cosas antes de que la fama llamara a mi puerta” dijo. Cooper recordó que en esa etapa experimentó un proceso de desarrollo personal muy intenso. “Hice grandes avances entre los 29 y los 34”.

Will Arnett, presentador del podcast, fue precisamente una de las personas que en su momento ayudó a Cooper pues él también sufrió la adicción al alcohol, algo por lo que el intérprete de El lado bueno de las cosas le dio las gracias. “Es increíble verte ahora, nada me hace más feliz. Me alegra verte así”. También Brad Pitt supuso un apoyo para Bradley en el pasado, pues ambos lidiaron con sus problemas con el acohol juntos. Bradley Cooper ya había reconocido en el pasado que atravesó momentos muy difíciles cuando tuvo que enfrentarse a su abuso del alcohol, aunque no se sabía que también había luchado contra las drogas.

“Solo trabajaba durante tres días a la semana y durante la segunda temporada el guión me marginaba un poco más, (eso) destrozó mi autoestima y me hizo pensar en suicidarme (...) Llega un punto en que aceptas el hecho de que el negocio no te quiere" dijo en GQ, en 2013. Una etapa superada antes de que la fama le convirtiera en uno de los actores más reconocidos de Hollywood que acumula ocho nominaciones al Oscar a sus 47 años. Actualmente Cooper rueda la película Maestro, el controvertido biopic del legendario compositor Leonard Bernstein.