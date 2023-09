Qué pasó verdaderamente entre Lady Gaga y Bradley Cooper, los protagonistas de 'Ha nacido una estrella'

Han pasado cinco años desde que se estrenó Ha nacido una estrella, la película que marcó un antes y un después en la vida de Lady Gaga y Bradley Cooper. Desde entonces millones de fans han soñado con que se hiciera realidad la historia de amor entre los protagonistas y tal vez su memorable actuación en los Oscar fue lo que hizo pensar que se habían hecho realidad sus deseos. Muchos se preguntaron qué estaba pasando realmente entre el actor y la cantante. La química sobre el escenario despertó unos rumores que más tarde tuvieron desmentir.

La cantante de Poker Face se vio obligada a revelar qué había de verdad en su supuesto romance con el protagonista de El lado bueno de las cosas. Para disgusto de sus seguidores, confesó que lo suyo con Bradley no era más que una interpretación digna de un Oscar, premio que se llevó la actriz a la mejor canción por Shallow. La cantante le dijo a Oprah Winfrey que eran simplemente amigos.

"Nosotros inventamos esa historia de amor. Y para mí, como actriz, por supuesto que quería que la gente creyera que era real", reveló. Trabajaron durante días para que eso ocurriera, señala. "Ambos queríamos también que el público sintiera ese amor en los Oscar. Queríamos que esa historia llegara a todas las pantallas de televisión donde se estuviera viendo la gala. Y trabajamos muy duro para conseguirlo. Ensayamos bastantes días y planificamos cada segundo de la actuación como si fuera una película", añadió. "Si la gente se los ha creído es porque hicimos un gran trabajo", concluyó.

Ha nacido una estrella era la película debut de Bradley Cooper como director y la eligió a ella para el papel, gesto por el que Lady Gaga se ha sentido profundamente agradecida, ya que este filme hizo despegar su carrera como actriz. "Puede haber 100 personas en una habitación y que 99 de ellas no crean en ti, pero basta con que una lo haga y cambie toda tu vida", decía sobre Cooper en cada una de sus entrevistas de promoción.

-'Ha nacido una estrella', la historia de amor que todo el mundo querría tener

Para Bradley también fue una catarsis a nivel personal, ya que este filme le ayudó a superar traumas pasados. El actor, de 48 años, explicó cómo su lucha constante con las drogas y el alcohol lo ayudaron a sumergirse en el personaje de Jackson Maine, una estrella del rock que lucha contra la adicción. "Mi dolor hizo que me fuera más fácil poder entrar allí", afirma sobre el drama musical con el que conquistó a la audiencia en 2018. "Gracias a Dios estaba en un momento de mi vida en el que me sentía cómodo con todo eso, así que realmente podía dejarme llevar". Bradley Cooper lleva sobrio 19 años, como comentó en una reciente entrevista con el experto en supervivencia Bear Grylls. "He tenido mucha suerte", reveló.

-Brad Pitt se reencuentra con Bradley Cooper, el amigo que le ayudó a superar sus adicciones