¡Alerta nostalgia! Las Spice Girls tendrán una colección de sellos por su treinta aniversario

Buenas noticias para los nostálgicos de la década de los noventa. Las Spice Girls, la banda femenina musical que marcó toda una época con sus pegadizos singles, looks vanguardistas y espíritu indomable sobre las tablas, cumplen treinta años. Un aniversario muy especial para la agrupación formada por Emma Bunton, Geri Horner, Melanie C., Mel B. y Victoria Beckham que festejan con un lanzamiento a la altura de las circunstancias: una colección de quince sellos del grupo que se pondrán a la venta entre este mes de enero y febrero y que ha sido emitida por el Royal Mail, organismo oficial postal del Reino Unido, por lo que sirven para franqueo ordinario.

Las Spice Girls vuelven... ¡en formato sello!

En diferentes tamaños y formatos de coleccionista y por un precio que oscila entre las 0,30 y las 149 libras, la colección recopila algunas de las imágenes más icónicas y representativas de los shows de las conocidas como Baby, Ginger, Scary, Sporty y Posh Spice entre los años 1997 y 2012. "¡Los sellos de las Spice Girls están disponibles para reservar ahora!", advierten desde la página oficial de Royal Mail, que ha impulsado esta histórica iniciativa para "conmemorar el treinta aniversario del legendario grupo de chicas", del que rememora algunos de sus grandes hitos que causaron sensación y euforia entre sus fans.

Además de cinco ejemplares en miniatura con imágenes individuales de las estrellas de la canción tomadas en la recordada sesión de Spice World, en el conjunto se encuentra una instantánea perteneciente a la actuación en los BRIT Awards en 1997 y otras dos del mismo día con Geri Horner y Mel B. como protagonistas, una de Melanie C. sobre el escenario de los BRIT Awards en Londres un año después, un recuerdo de la inolvidable interpretación de la agrupación en la gala de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 o sus conciertos en San José, California, en 2007, en Estambul en 1997 o en Dublín en 1998. En cuanto a Emma Bunton, se rememora su interpretación en Wembley, Londres, en 1998, y de Victoria Beckham se ha escogido su momento estelar durante la gira The Return of the Spice Girls en el Madison Square Garden de Nueva York en 2008.

La primera colección que el Royal Mail dedica a un grupo de pop femenino

Esta esperada edición de sellos impulsada por el servicio postal británico es un hito, pues se trata de la primera vez que Royal Mail emite una colección dedicada a un grupo de pop femenino. Así, las Spice Girls se convierten en la sexta banda musical en tener una selecta recopilación propia de estampillas después de Los Beatles, en 2007, Pink Floyd, en 2016, Queen, en 2020, Los Rolling Stones, en 2022, y, por último, Iron Maiden, que la recibió en 2023. "Honrada de ser el primer grupo de chicas en ser presentado en un sello conmemorativo y muy orgullosa de todo lo que hemos logrado", ha apuntado Victoria, que ha mandado besos a sus excompañeras y ha agradecido a su familia, amigos y admiradores "por tanto amor y apoyo". Sus palabras van en la misma línea que las que ha escrito en su perfil social Emma, que asegura que están pasando "muchas cosas emocionantes", y las de Geri: "¡Guau! Qué honor aparecer en Royal Mail junto a algunas de las leyendas de la música más emblemáticas", ha dicho.

"¡Qué increíble es esto! Ser una Spice Girl me ha dado tantas experiencias bonitas", ha apuntado Melanie C. y, por su parte, Mel B., que este 2024 sellará su amor con el estilista y peluquero Rory McPhee en la catedral de Saint Paul de Londres, ha reflexionado sobre la importancia de tener “nuestros propios sellos en Royal Mail, que es algo que nunca antes se ha hecho": "Es algo increíble, normalmente aparecen la Reina o el Rey pero ahora son las Spice Girls”, ha agregado, al tiempo que ha sorprendido avanzando que van "a desvelar muy buenas noticias dentro de unas semanas que nos envuelven a las cinco". ¿Volveremos a ver a las cinco desplegando su magia y vibrante energía?

