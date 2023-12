De su obsesión por el maquillaje a sus primeras inseguridades: Victoria Beckham habla como nunca de su hija Harper

A lo largo de su vida, Victoria Beckham ha sido analizada con lupa y todo lo que dice o hace, incluso todo lo que se pone, da que hablar. La diseñadora británica se ha sincerado en una entrevista que ha concedido a la revista estadounidense Allure sobre este tema y otros muchos relacionados con su físico y los cambios que ha experimentado a lo largo de estos años. Para ella, la imagen es muy importante. Es más, reconoce que ha contagiado a su hija su pasión por el mundo beauty. "Harper está obsesionada con el maquillaje, está obsesionada con la belleza", ha confesado.

Una lección aprendida

La que fuera cantante de las Spice Girls es consciente de que Harper, de 12 años, está entrando en una etapa que no suele ser nada fácil: la adolescencia. Su cuerpo está cambiando y ya ha empezado a tener sus primeras inseguridades con su físico. Así lo ha confesado la propia Victoria, que ha contado una charla que tuvieron recientemente: "Harper me dijo: 'Tengo un hueco en los dientes, mami. Y tengo este pequeño lunar justo aquí'. Y yo le dije: 'Ese es tu hueco de la suerte'".

La mujer de David Beckham ha explicado que le puso el ejemplo de la modelo Cindy Crawford, que es amiga de la familia: "A Cindy le dijeron que se quitara su lunar, y ese lunar es lo que hace que Cindy sea Cindy Crawford'". Esta es la enseñanza que ha querido transmitir a su hija para que entienda que todos somos únicos y que no tenemos que sentirnos avergonzados de nuestro cuerpo.

Su reflexión más sincera

Ella lo sabe a ciencia cierta, ya que en el pasado sintió la necesidad de pasar por el quirófano para cambiar algo que no le gustaba. Victoria ha hecho referencia a su aumento de pecho, un tema que acaparó titulares durante muchos años y por el que se sintió muy juzgada. "Siendo sincera, ojalá nunca lo hubiera hecho", ha reconocido, asegurando que es algo de lo que todavía no ha hablado con Harper: "Creo que puedo compartir mis experiencias con ella, pero aún no hemos llegado a ese punto".

Una gran etapa a todos los niveles

La empresaria británica ha hecho balance de muchos momentos de su vida y afirma que se siente "muy realizada tanto personal como profesionalmente". "Este es el comienzo de un nuevo capítulo. He pasado muchos años creando la base y ahora puedo empezar a construir la casa".

Victoria sigue triunfando como diseñadora de moda y con su firma de belleza, además ahora se ha lanzado al mundo de las fragancias. "Aquí es donde pertenezco", dice. La que fuera Posh Spice asegura que no le preocupa el paso del tiempo y que, a veces, ve fotos de su etapa en las Spice Girls y dice: "No me gustaba el maquillaje que llevaba aquí o no me gustaba este look. Como mujer, creo que todas lo hacemos en algún momento. Pero nunca pensé que me veía horrible". Eso sí: "No echo la vista atrás y digo: "Oh, Dios mío, ojalá volviera a estar así".

El futuro de Harper

Como decíamos, Victoria conoce el precio de la fama y sabe lo que es estar constantemente en el foco mediático. Por eso, le preocupa lo que pueda suceder con Harper. Ahora, además, su hija cuenta con algo que no existía cuando ella se dio a conocer: las redes sociales.

"Viendo lo cruel que es la gente, la verdad es que me preocupa", dijo la mujer de David Beckham el año pasado. Victoria tiene claro que no puede meter a su hija en una burbuja y que crezca ajena a todo, pero está tranquila porque sabe que tienen una relación de confianza, hablan mucho y "ella se rodea de buenos amigos".