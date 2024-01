Así fue la divertida Nochevieja de Tamara Falcó junto a Íñigo Onieva y amigos como Isabelle Junot

Loading the player...

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han pasado los primeros días de 2024 en la nieve. Viajaron a Gstaad, en los Alpes suizos, y allí han estado esquiando y pasándolo en grande. Pero antes, la pareja disfrutó de una divertidísima Nochevieja con amigos, y ahora la marquesa de Griñón ha mostrado las imágenes de esa velada: "Me he despedido del 2023 feliz ¡y de esa misma forma empiezo este año! No sé que me depara la DP en este 2024 pero me dejo llevar sabiendo que de alguna manera los ángeles me seguirán llevando sobre sus alas. A por ello", ha comentado. Tamara e Íñigo, en su primer fin de año como matrimonio, estuvieron, entre otros, con Isabelle Junot, y parece que se rieron mucho juntos. Dale al play y no te lo pierdas.

