Tamara Falcó y su primer look de invitada de 2024: una chaqueta de lentejuelas española muy exclusiva

La vuelta a la rutina significa dejar los brillos a un lado (tan solo por un tiempo limitado) para apostar por los básicos de fondo de armario con los que crear decenas de estilismos y que puedes fichar en las rebajas. Pero con la nostalgia navideña a las espaldas, aún caemos rendidas en los looks de invitadas que nuestros referentes de moda han lucido estas vacaciones. La última que ha desvelado cuál ha sido su elección para dar la bienvenida al nuevo año ha sido Tamara Falcó con una propuesta que para nada imaginábamos.

El 2023 fue uno de los momentos más intensos y mediáticos que ha vivido, desde su separación con Iñigo Onieva, hasta la reconciliación y la boda de ensueño que celebró en el palacio familiar El Rincón el pasado verano. Y con la publicación que ha compartido hace tan solo unas horas en las redes sociales desvela su deseo para estos próximos meses, ¡pero también el lookazo made in Spain que estrenó! "Me he despedido del 2023 feliz ¡y de esa misma forma empiezo este año! No sé qué me depara la DP en este 2024 pero me dejo llevar sabiendo que de alguna manera los ángeles me seguirán llevando sobre sus alas. ¡A por ello!", se sincera ante sus más de un millón y medio de seguidores.

Analizamos su look

Después de verla lucir prendas satinadas (normalmente firmadas por Zara) durante la temporada otoñal y los primeros días de invierno, para la cena Nochevieja que celebró junto a su marido, amigos y su prima, Isabelle Junot, confió en el poder de una prenda cargada de personalidad y artesanía. Hablamos de la blazer corta confeccionada en viscosa con flores de lentejuelas de colores bordadas, maxi hombreras y solapa en contraste de satén. Es obra del diseñador Jorge Redondo, pertenece a la línea más exclusiva de su firma y la encontramos disponible por 2.839 euros.

La marquesa de Griñón, considerada una de las mujeres más estilosas e influyentes de nuestro país, que deslumbra con sus conjuntos allá a donde va, la ha combinado con un pantalón de pinzas de corte cocoon y tobillero, cinturilla alta y bolsillos laterales que localizamos disponible por 1.469 euros. Se trata de uno de los total looks de invitada con sello español más especiales que ha llevado esta temporada de frío, y que por su belleza nos encantaría que lo volviese a sacar del vestidor, ¡incluso podría combinar la chaqueta con un par de jeans!