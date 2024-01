A Cher le deniegan la custodia de su hijo de 47 años por no querer compartir ‘información confidencial’

Cher no ha empezado el 2024 cómo esperaba. En los últimos días, la cantante no ha sido noticia por su música, sino por haber pedido la tutela de su hijo Elijah Blue Allman, de 47 años, quien cayó en el mundo de las adicciones. Sin embargo, a pesar de los intentos de la artista por hacer todo lo posible para cuidar al benjamín de su casa, del que asegura que "es incapaz de administrar sus recursos financieros por sí mismo", la jueza Jessica Uzcategui decidió negar la petición de la artista, según ha podido saber el Daily Mail.

"Como muchas personas, he luchado contra la adicción y he gastado dinero de maneras que no siempre han sido las más responsables", ha dicho Elijah en una declaración escrita ante el tribunal. El propio medio ha afirmado que la jueza no estaba convencida de designar a Cher, como tutora temporal. Esto se debe a que los abogados informaron a Allman con menos de 24 horas de anticipación sobre la acción judicial, y se negaron a compartir detalles confidenciales sobre el caso. A pesar de ello, la magistrada Uzcategui ha programado una audiencia para el 29 de enero y ha dicho a los abogados de la artista que deberán compartir toda la información “confidencial” con el equipo legal, una semana antes de que se celebre el juicio.

Uno de los mayores miedos de la cantante, es que su hijo derroche el dinero en sustancias tóxicas: “Dados sus continuos problemas de salud mental y abuso de sustancias, (a Cher) le preocupa que cualquier fondo distribuido a Elijah se gaste inmediatamente en drogas, dejando a Elijah sin activos para mantenerse y poniendo en riesgo la vida de Elijah”, se ve reflejado en el documento con el que la artista solicitó la tutela de su hijo. Sin embargo, su progenitor ha negado lo propuesto: "Una tutela del patrimonio no es necesaria en este momento, no existe ninguna razón para el nombramiento de un tutor, el tutor propuesto no tiene derecho a prioridad y el tutor propuesto no es apto para desempeñar sus funciones", dijo el hijo de la cantante ante la juez. “Estoy limpio y sobrio de sustancias ilícitas desde hace más de 90 días y soy totalmente capaz y comprometido a administrar el dinero que recibo trimestralmente del fideicomiso que me dejó mi difunto padre”, ha continuado añadiendo.

La relación entre Cher y su hijo

El músico nació en 1976, fruto del matrimonio que Cher mantuvo durante cuatro años con Gregg Allman, —una relación polémica y que ha acaparado múltiples veces los titulares de los grandes medios de comunicación—. La relación entre madre e hijo no ha sido muy buena, ya que han estado varios años sin hablarse e, incluso, la artista no acudió a la boda de Elijah en 2013. Desde que su hijo emprendió su propio camino en el mundo de la música, ha habido algunos asuntos que han atormentado a su madre, pero uno de los que más le ha preocupado ha sido su adición. Recientemente, la cantante afirmó que su exnuera había sido “una presencia destructiva en la vida de su hijo” y que “impedía sus esfuerzos” para que lograse rehabilitarse. “Soy madre. Este es mi trabajo: de una forma u otra, tratar de ayudar a mis hijos. Haces cualquier cosa por tus hijos. Siempre que puedas ayudarles, hazlo porque eso es ser madre. Pero es alegría, incluso con dolor; sobre todo, cuando piensas en tus hijos, simplemente sonríes, los amas y tratas de estar ahí para ellos”, confesó la artista a la revista People. Hasta el momento, la intérprete de Believe no se ha manifestado públicamente sobre la decisión que ha tomado de tutelar a su hijo.