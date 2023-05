Las reveladoras palabras que le dijo Tina Turner a Cher un día antes de su muerte

Loading the player...

Cher y Tina Turner siempre fueron grandes amigas y jamás ocultaron esta preciosa amistad que surgió cuando las dos eran muy jóvenes. En más de una ocasión actuaron juntas y asistieron a alguna entrevista conjunta en televisión, dejando de manifiesto la gran complicidad que había entre ellas. Por eso, un día antes de morir Tina Turner, el destino quiso que Cher quisiera ir a visitarla: 'sentía que debía recordarle que nadie en el mundo se había olvidado de ella', han sido sus palabras para el programa The Beat With Ari Melber en el canal MSNBC. Durante su intervención telefónica, la intérprete de If I Could turn back time, ha desvelado además cuáles fueron las reveladoras palabras que Tina Turner le dijo nada más verla y que nos hacen pensar que la cantante de Rolling on the river imaginaba que su final estaba cerca. ¡Dale al play!

