El motivo por el que Cher encargó el secuestro de su hijo

Una noticia impactante sin duda. La cantante Cher, de 77 años, se vio obligada a secuestrar a su propio hijo con la ayuda de varios hombres cuando este trataba de reconciliarse con su mujer, tal y como revelan unos documentos a los que ha tenido acceso el Daily Mail. La razón que llevó a la conocida actriz y cantante a este extremo tan radical fue la preocupación, tal y como desveló su nuera en una vista judicial en Los Ángeles con motivo de su divorcio hace algunos meses. Dicha inquietud se sustenta en el preocupante comportamiento y estilo de vida de Elijah Blue Allman, que fue encontrado inconsciente en un hotel de California el otoño pasado.

La intención de Cher era obligarle a seguir un tratamiento de rehabilitación, pues su hijo tiene problemas de adicción desde hace años. “Empecé a consumir alrededor de los 11 años”, reconocía el hijo de Cher en una entrevista a Entertainment Tonight en 2014. Llevó a cabo una ardua batalla para reconducir su vida y parecía haberlo logrado cuando se casó en 2013 con Marieangela King. El matrimonio sin embargo no salió bien e iniciaron los trámites de divorcio en 2021, aunque meses después se reconciliaron. Fue en los documentos de este proceso cuando se relata lo ocurrido, papeles que se han visto ahora. Parece que la relación de Cher con su hijo y su nuera estaba marcada por la tensión.

“El 30 de noviembre de 2022, la noche de nuestro aniversario de bodas cuatro personas entraron en nuestra habitación y se llevaron a Elijah. Uno de los hombres me dijo que les había contratado su madre” dijo King. Explicó luego que estuvo días sin saber nada de su marido, si estaba bien o mal o dónde se encontraba. Luego supo que “estaba ingresado en un centro de tratamiento que no me ha sido revelado”. A pesar de que se llevó un susto, comprende el comportamiento de Cher. “Entiendo los esfuerzos de su familia para que esté bien y quiero lo mejor para mi esposo” dijo.

El hijo de Cher, de 47 años, es el más joven de los dos hijos de la artista, nacido de su relación con su segundo marido, Gregg Allman. Estuvo en un centro de rehabilitación durante varios meses del año pasado y luego se mudó al citado hotel en el que vivía. Continuaba allí con una nueva fase del proceso de desintoxicación, aunque se le veía muy desmejorado. Trabajaba además en recuperar el amor de su mujer, intentos que se vieron interrumpidos por el secuestro. Actualmemente habría vuelto al centro para continuar con su rehabilitación. Después de que estos impactantes datos salieran a la luz se ha podido ver a la actriz y cantante sentada en el front row del desfile de Balmain en París. La ciudad de las luces es estos días punto de encuentro de numerosos rostros conocidos que no se quieren perder las propuestas de la Fashion Week, que han subido a los diseñadores más famosos a la pasarela. Por el momento Cher no ha hecho declaraciones acerca de lo ocurrido.