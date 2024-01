La lucha de Cher para salvar a su hijo: le niegan la tutela legal

Cher continúa su lucha por proteger al menor de sus dos hijos, Elijah Blue Allman, de 47 años. La actriz y cantante, de 77 años, solicitó la tutela legal de su hijo por sus problemas de salud mental y abuso de sustancias, pero un juez se la ha denegado al no encontrar pruebas suficientes que demuestren que no puede cuidar de sí mismo y administrar sus propias finanzas. El tribunal ha tomado nota de que actualmente está libre de drogas, ha alquilado un apartamento en el que vivir y no le ha visto incapaz de gestionar sus propios asuntos. "No hay urgencia", indicó sobre una custodia temporal a pesar del temor de Cher por el bienestear de Elijah, aunque habrá una segunda audiencia programada para el 6 de marzo en la que se decidirá el futuro del hijo de la artista.

Elijah Blue es el único hijo que tuvo Cher durante su relación con el artista Gregg Allman, que falleció a la edad de 69 años en mayo de 2017. Cher expuso ante el tribunal que su hijo recibe pagos intermedios de un fideicomiso que le dejó su padre y que le preocupa que use su dinero para obtener sustancias en lugar de pagar gastos esenciales. Elijah, en cambio, quiso indicar ante el juez que no hay ninguna razón por la que la artista deba administrar su patrimonio. "Estoy limpio y sobrio de sustancias desde hace más de 90 días", aseguró. "Soy totalmente capaz y comprometido a administrar el dinero que recibo del fideicomiso que me dejó mi difunto padre".

Cher, a través de su abogada, Gabrielle Vidal, presidenta del bufete de abogados Loeb & Loeb's Guardianships, alegó que Elijah Blue, a pesar de su reciente sobriedad, todavía sufre "períodos de psicosis". Necesita una tutela temporal para proteger los bienes y añadió que "teme que su hijo no esté vivo dentro de un año". Además expuso que ha trabajado incansablemente para que reciba tratamiento y brindarle su ayuda en todo lo que ha necesitado porque por encima de todo lo ama inmensamente y siempre ha actuado teniendo en cuenta sus mejores intereses.

La intérprete de Believe presentó su petición en el Tribunal Superior de Los Ángeles y en los documentos alegó que buscaba ser la única administradora de los bienes de su hijo al considerar que es "sustancialmente incapaz de administrar sus recursos financieros". Del mismo modo indicaba que la exmujer de Elijah, Marieangela King, no es apta para este cometido porque "su tumultuosa relación ha estado marcada por un ciclo de adicción a las drogas y crisis de salud mental" e impedía que se rehabilitase.

Esta decisión de la cantante de The Shoop Shoop Song (It's in his kiss) se produjo tres meses después de ser acusada por su exnuera de secuestrar a Elijah. En pleno proceso de divorcio, Marieangela King presentó unos papeles en los que indicaba que la artista contrató a cuatro hombres para que sacaran a Elijah de la habitación del hotel de Nueva York en el que estaban tratando de reconducir su relación para llevar a su hijo a un centro de rehabilitación en México en contra de su voluntad. King reveló que conoce a Cher desde hace más de una década y que no es apta para ser tutora legal porque "no conduce, no se prepara la comida ni se viste sola", además de haberle revelado personalmente que era "maníaco depresiva". Tras este intercambio de acusaciones, habrá que esperar a la audiencia judicial programada para el 6 de marzo que determinará finalmente si Cher será nombrada tutora de su hijo.