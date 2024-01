Muere David Soul, protagonista de 'Starsky & Hutch', a los 80 años

El mundo de la cultura está de luto por la muerte de David Soul, que tenía 80 años y poseía una larga carrera interpretativa marcada por un papel: el del detective Kenneth 'Hutch' Hutchinson, protagonista de la serie Starsky & Hutch, un icono en la década de los 70. Ha sido la viuda del actor, Helen Snell, quien ha confirmado la triste noticia mediante un comunicado en el que indica que murió el jueves 4 de enero rodeado por sus seres queridos tras una "valiente batalla por la vida".

"David Soul -amado esposo, padre, abuelo y hermano- falleció ayer tras una valiente batalla por la vida en la cariñosa compañía de su familia. Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo. Su sonrisa, su risa y su pasión por la vida serán recordadas por las muchas personas cuyas vidas ha tocado", ha indicado su esposa, con la que contrajo matrimonio en 2010.

El actor formó una numerosa familia con seis hijos, nacidos durante sus cinco matrimonios. Su primera boda, con la actriz Miriam Solberg, llegó en 1964 y fruto de esa unión que solo duró un año nació su primogénito. En 1968 se casó con Karen Carlson, con la que tuvo un hijo y de la que se divorció nueve años después. Su tercera esposa fue Carnel Sherman, su compañera en Here Come the Brides y con la que tuvo tres hijos. Tras pronunciar el "sí, quiero" en 1980, su unión finalizó en 1986. Cuando llevaba doce meses separado contrajo matrimonio con la actriz Julia Nickson, madre de su hija China Soul, quien se dedica al mundo de la música. La relación acabó en 1993, etapa de cambios ya que se instaló en Reino Unido, donde conoció en el rodaje de Deathtrap a la mujer que le ha acompañado hasta el final de sus días.

David Soul nació el 28 de agosto de 1943 y hablaba con fluidez alemán y español además de inglés. Tenía un futuro prometedor como jugador de béisbol profesional y le ofrecieron un contrato con los Chicago White Sox. Pero cuando estaba en segundo de universidad se trasladó con su familia a México DF y comenzó a estudiar historia social y política, inspirado por el trabajo de su padre como diplomático. Fue en el país de América del Norte donde el mundo artístico se cruzó en su camino de forma "accidental" cuando unos compañeros le regalaron una guitarra que le abrió camino en la música.

Con 21 años, ya casado y viviendo en Minnesota, debutó como actor teatral. Desde entonces empezó a encadenar papeles en títulos como Star Trek y Magnum Force antes de llegar en 1975 el título que cambiaría para siempre su vida: Starsky & Hutch. La serie, aclamada internacionalmente, tuvo cerca de 100 capítulos que protagonizó junto a Paul Manfred Glaser. "Estoy muy orgulloso del trabajo que hice", explicó sobre esta ficción.