Las imágenes de la hija de Matthew McConaughey, una 'gemela' de su madre a sus 14 años

La genética es una de esas cuestiones que nos deja imágenes impactantes. Ocurre que entre padres e hijos hay parecidos que sin duda sorprenden pues en ocasiones son tan fieles que casi parecen la misma persona. Es precisamente lo que ocurre en el caso de los protagonistas de estas líneas como podrás comprobar. El actor Matthew McConaughey, de 54 años, ha hecho un regalo incomparable a sus seguidores compartiendo dos imágenes de su hija Vida, que acaba de cumplir 14 años. Sin duda las fotos son preciosas pues la adolescente también lo es. Su padre la capta en dos momentos muy significativos, en contacto con la naturaleza más pura y sencilla, el reflejo de una vida familiar tranquila a la que se entregó el actor alejándose de los destellos de las grandes ciudades. "Para Vida, que no deja ni una de las flores que ve por coger. Feliz cumpleaños" escribe el artista. Su hermano Levi también dedicó un feliz cumpleaños a su hermana con una imagen en la que desvela que una de las cosas que le encanta son las montañas rusas.

El hijo mayor de Matthew McConaughey, de 15 años, desvela cómo es el actor como padre

Los incondicionales de Matthew han destacado la belleza natural de la mediana de los hijos del artista, pero es que también cabe resaltar el impresionante parecido que comparte con su madre Camila Alves. Y es que son dos auténticas gotas de agua. La melena rizada, el tono de piel e incluso esa sonrisa que las dos comparten y no dudan en mostrar. Incluso el estilo cómodo que comparten a la hora de escoger su vestuario las une. Camila siempre ha presumido de un gusto personal para la moda que resalta su belleza natural, algo que parece compartir su hija que posa para el ojo de su padre con cómodos pantalones, camisa de cuadros y zapatillas deportivas.

No es menos impactante el parecido del hijo mayor de Matthew, Levi, de 15 años, con su padre. Este se pudo comprobar en la alfombra roja de los Game Awards 2023 hace solo unas semanas cuando McConaughey paseó con el adolescente ante los flashes. Este dejó atrás la melena larga, rubia y rizada de la que presumía en sus perfiles para lucir un corte de pelo más moderno, lo que acentúa si cabe un poco más el parecido con su progenitor. "La gente conoce a Matthew McConaughey como actor y ahora como escritor, pero yo le conozco como mi padre. El hombre que siempre nos dedica tiempo a nosotros pase lo que pase, el hombre que siempre está ahí para nosotros pase lo que pase, y el hombre que me enseñó a apreciar el viaje (que es la vida) y no sólo el destino" escribía Levi en noviembre con motivo del cumpleaños del artista.

Matthew McConaughey y su mujer se van de estreno en familia

Para Matthew, la familia es su prioridad, lo más importante en su vida. Desde que se casó con la modelo brasileña Camila Alves, de 41 años, en su rancho de Austin (Texas) en 2012 él y su esposa solo han pasado nueve días separados. Así lo contó él mismo en la presentación de su libro para niños Just Because, donde confesó que este es uno de los secretos de su matrimonio. El actor apuntó que no solo quiere ser un padre para sus hijos, sino también un compañero y amigo en el que puedan confiar. Además de Levi y Vida, Matthew y Camila tienen otro hijo, Livingston, que acaba de cumplir 11 años. Él sí que se puede decir que es la perfecta mezcla de los rasgos de sus padres.