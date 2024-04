Matthew McConaughey y Camila Alves presumen de sus tres hijos en la alfombra roja

Loading the player...

Matthew McConaughey y Camila Alves han formado una preciosa familia numerosa. La pareja de actores son padres de Levi, de 15 años, que se ha convertido en un atractivo adolescente, Vida, de 14, que es sin duda la más parecida a su madre, y Livingston, que tiene 11, y que puede presumir de tener unos enormes y despiertos ojos color miel. Los cinco han decidido apoyar la organización benéfica de los actores, Mack, Jack & McConaughey (abreviado como MJ&M) que colabora con el actor ganador del Oscar Jack Ingram y el entrenador de fútbol Mack Brown. MJ&M ha conseguido recaudar más de 41 millones de euros para distintas entidades como CureDuchenne, Dell Children's Medical Center, HeartGift, Just Keep Livin Foundation y The Rise School of Austin; todas estas organizaciones tienen en común el estar comprometidas con cuidar la educación, la salud y el bienestar de los niños. Tal vez por este motivo el matrimonio McConaughey Alves ha decidido asistir con sus hijos y posar así de sonrientes en la alfombra roja. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!

