La romántica sorpresa de Camila Alves a Matthew McConaughey para celebrar el éxito de su libro ¡por todo lo alto! Se cumplen tres años desde el debut del popular actor como escritor, una faceta que ha vuelto a explorar con su nueva obra, 'Just Because'

En unas semanas se cumplirán tres años desde que Matthew McConaughey debutara en la industria literaria como autor de su primer libro, Greenlights. Desde entonces, el reputado actor y productor, ahora convertido en escritor, no ha hecho más que encadenar éxitos gracias a lo que él considera "la extensión permanente más verdadera que he sacado o creado de mí mismo". Ahora, la obra que debutara como número uno en ventas pocos días después de su lanzamiento ha alcanzado las cien semanas formando parte de la lista de los ejemplares más vendidos de no ficción del New York Times, un gran logro que Camila Alves, esposa del productor estadounidense, ha celebrado por todo lo alto con una romántica sorpresa en honor al trabajo de su marido.

Camila, que el pasado año celebró su décimo aniversario de casada junto a McConaughey, dejó a su esposo completamente boquiabierto cuando, a través de un divertido juego en el que iba pasando las páginas de un libro escrito a mano, le reveló que el histórico Empire State iba a encenderse para iluminar de verde el majestuoso cielo de la Gran Manzana en su honor. "Hace tres años presentaste Greenlights al mundo. Bueno, estás cerca de cumplir 100 semanas en la lista de libros más vendidos del New York Times. ¡Estamos iluminando el cielo de Nueva York con luz verde, bebé!", se escucha leer en voz alta a la bellísima maniquí de raíces brasileñas en un vídeo del mágico instante que ha compartido el protagonista de Interestelar, de 53 años.

La diseñadora de bolsos, de 41, apareció de forma inesperada en una cita del intérprete con motivo de esta alegría, a lo cual McConaughey reaccionó en un primer momento preguntándola "¿qué estás haciendo aquí?". Rápidamente ella le dejó fascinado, consiguiendo incluso que diera un pequeño grito mientras la miraba y escuchaba sus palabras. "El Empire State se ha iluminado de color verde en honor a Greenlights, que está a punto de cumplir cien semanas en la lista de bestsellers del New York Times. Si estás en la ciudad, mira hacia arriba, toma una foto ¡y compártela conmigo!", ha señalado Camila en su perfil social, en el que ya ha superado el millón de admiradores.

Será el día 20 de octubre cuando Greenlights sople las velas de su tercer cumpleaños en el mercado y dos semanas más tarde su autor celebrará sus 54 vueltas al sol. Todo, en un dulce momento personal y profesional para él, que quiso compartir con el mundo el contenido de el ejemplar gracias, en buena parte, al ánimo y al apoyo de Camila. "Llevo 36 años escribiendo un diario. Hace un par de años, mi esposa me dio una patada en el trasero y me dijo: 'Has estado hablando de sentarte con ellos durante 36 años y ver lo que es por un tiempo'. Ahora es el tiempo. Sal de aquí”, contó hace varios meses el autor en un evento, según Vanity Fair.

En palabras de McConaughey, este libro, en el que compiló vivencias y escritos de décadas anteriores durante 52 días de retiro en el desierto, es una colección de "historias, oraciones, poemas, personas y lugares" que le convirtieron en la persona que es hoy en día. La incontestable acogida que ha tenido por parte de su público le impulsó a sumergirse en otro proyecto similar dedicado a niños de entre 4 y 8 años que ha visto la luz hace una semana exacta. Fue el pasado 12 de septiembre cuando el actor, que es padre de tres hijos, Levi, Vida y Livingston, publicó Just Because, un libro ilustrado de 32 páginas compuesto por sus moralejas favoritas en forma de coplas. "Mi mamá tiene 91 años y dijo: 'Eso no es sólo para niños. Incluso me recordaste algunas cosas allí”, ha contado a People.

