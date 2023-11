El hijo mayor de Matthew McConaughey, de 15 años, desvela cómo es el actor como padre

Matthew McConaughey ha cumplido 54 años y su hijo mayor ha querido mostrarnos un retrato diferente de su padre, al que conocimos en comedias románticas como Planes de boda o Cómo perder a un chico en 10 días, fue novio de Penélope Cruz y se consagrò con papeles tan dramáticos como el de un enfermo terminal en Dallas Buyers Club, que le valió un Oscar de la Academia. Lejos de su faceta más conocida, está su lado más íntimo como esposo de Camila Alves y padre de tres niños. El mayor de todos ellos, Levi, de 15 años, ha querido dedicarle un mensaje en público a su padre para demostrarle lo importante que es para él.

'Siempre está ahí pase lo que pase'

"La gente conoce a Matthew McConaughey como actor y ahora como escritor, pero yo le conozco como mi padre", comienza. "El hombre que siempre nos dedica tiempo a nosotros pase lo que pase, el hombre que siempre está ahí para nosotros pase lo que pase, y el hombre que me enseñó a apreciar el viaje [que es la vida] y no sólo el destino", continuó, junto a una serie de fotos de su álbum familiar con sus padres y sus hermanos, Vida, de 13 años, y Livingston, de 10. "Los viajes apenas comienzan... Feliz cumpleaños, papá", es la emocionante felicitación de Levi a su padre.

Unas palabras de las que se ha sentido verdaderamente orgulloso su padre y ha compartido en su perfil oficial junto a las instantáneas en las que aparece abrazado a su mujer, Camila, con la que lleva dieciséis años de relación, y sus tres hijos. Para Matthew ellos son lo más importante y su única prioridad. Desde que se casó con la modelo brasileña en su rancho de Austin (Texas) en 2012 él y su esposa solo han pasado nueve días separados. Así lo contó en la presentación de su libro para niños Just Because, donde confesó el secreto de su matrimonio. El actor no solo quiere ser un padre para sus hijos, sino también un compañero y amigo en el que puedan confiar. De ahí que se haya entregado en cuerpo y alma a sus tres hijos, a los que hemos ido viendo crecer y están mayorcísimos.

La primera imagen nos ha permitido ver el gran cambio que han experimentado. Levi, el mayor, es el que más recuerda al protagonista de Sahara, la mediana, Vida, es el vivo retrato de su bella mamá y guarda también parecido con su hermano mayo, mientras que el pequeño Livingston es una mezcla de ambos.

El actor ha disfrutado de un fin de semana de cumpleaños muy especial lleno de acontecimientos como la fiesta a la que asistieron él y su esposa para promocionar su nueva marca de Tequila, Pantalones, antes de asistir a un partido de fútbol en la Universidad de Texas en Austin. El matrimonio es la imagen del divertido anuncio de esta marca de bebidas en la que literalmente se despojan de los pantalones mientras van subidos en una moto para experimentar lo que es la diversión y no tomarse las cosas demasiado en serio.

