Matthew McConaughey muestra cómo le ha quedado la cara tras la picadura de una abeja, ¡te va a impresionar!

El actor Matthew McConaughey se ha hecho viral en las últimas horas. ¿El motivo? La foto que ha compartido en sus redes sociales para que todos vean cómo le ha quedado la cara después de sufrir la picadura de una abeja. El productor estadounidense, de 54 años, ha dejado a sus fans muy preocupados, ya que aparece con el ojo derecho completamente hinchado.

© officiallymcconaughey

La imagen del ganador de un Oscar por la película Dallas Buyers Club es bastante impactante, sin embargo, no parece que le doliera o le molestara mucho, ya que se hizo la foto sonriendo. "Hinchazón de abeja", ha escrito el actor. Como era de esperar, su post ha causado un gran revuelo y en pocas horas ha conseguido superar los 388.000 likes y los 11.000 comentarios.

© GTRES

Entre ellos pueden leerse las cariñosas palabras de sus seguidores para desearle una pronta recuperación y también han reaccionado estrellas como el exfutbolista David Beckham: "Ouch @officiallymcconaughey", la actriz Chelsea Handler: "Whoopsie doodle" o la modelo Cindy Crawford: "¡Ouch!".

Matthew no ha desvelado cómo sucedió este accidente, pero podría haber sido durante el rodaje de su nueva película, The Rivals Of Amziah King. Se trata de un thriller policial cuyo protagonista "regresa a su pueblo natal donde se sumerge en el mundo de la apicultura, aprende sobre las abejas y hace todo lo posible por salvarlas".

© GTRES

Matthew , que ha formado una preciosa familia con su mujer Camila Alves y sus tres hijos: Levi, de 15 años, Vida, de 14, y Livingston, de 11, ha estado durante estas últimas semanas totalmente volcado en este proyecto que parece haber tenido mucho más riesgo del que se imaginaba.