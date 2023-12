David Muñoz cumple un año más con la tradición y se convierte en Cristina Pedroche en las campanadas

Que Cristina Pedroche se ponga al frente de la retransmisión de fin de año de Antena 3 es ya toda una tradición que cumple diez años este 2023. Pero también lo es que su marido David Muñoz (conocido como Dabiz Muñoz) emule a la presentadora poniéndose el vestido de las anteriores campanadas. Una vez más, el chef ha cumplido con esta peculiar costumbre y ha posado en la intimidad de su hogar muy divertido con el look, que por primera vez incluía bodypainting y estaba compuesto por una falda y un top con una paloma blanca , un estilismo en colaboración con ACNUR para dar visibilidad a los refugiados de guerra.

"Lo que más me gusta de la navidad es mi estelar momento de moda de Nochevieja… Y ya son 10 años poniéndome el vestido de Cristina Pedroche y haciéndole una brutal competencia y poniéndole presión al máximo para ver si es capaz de al menos, igualármelo", ha dicho el prestigioso chef. Además, ha recordado que en las campanadas de 2022, Pedroche estaba embarazada y él ha querido hacer un guiño también a su bebé.. "En sus fotos Cristina llevaba a Laia en en su tripita, en mi foto, yo llevo su cremita del culete en mis brazos", ha desvelado.

Muñoz, que tiene tres Estrellas Michelin, se ha fotografiado con la falda espiral en tul de seda marfil rematada en cola ladeada y combinada con la pieza central del look: una paloma blanca que es una obra figurativa creada por el escultor Jacinto de Manuel a base de pasta de papel reciclado con periódicos del año pasado, una alegoría a la transformación de esas malas noticias en algo esperanzador. Sus alas ascendentes abrazan al cuerpo y en su pico porta una rama de olivo hecha con bronce dorado. El chef ha añadido al look su seña de identidad, la cresta.

La reacción de Pedroche no se ha hecho esperar. "Un año más Marido demostrando que está más bueno que yo. Pero sobre todo me quedo con que un año más aquí sigue amándome, queriéndome, apoyándome… Gracias por darme alas, por sujetarme y por darme impulso. Te amamos. Y a todos vosotros…con esta foto empieza la cuenta atrás más que nunca…Nos vemos el domingo en Antena 3, donde está la suerte. Nervios", ha dicho.

La tarde del jueves, Pedroche contaba en Y ahora Sonsoles que ya estaba preparando su look del año pasado para que su marido pudiera ponérselo y dar continuidad de esta forma a una tradición que en doce meses no podrá repetirse. Y es que la propia presentadora adelantaba un detalle clave: el estilismo con el que la veremos el 31 de diciembre en la Puerta del Sol, donde tendrá como compañero nuevamente a Alberto Chicote, "David no va a poder ponérselo". Explicaba además que su esperado estilismo es de varios colores que no ha llevado nunca y "todavía no está terminado del todo, está en muchos sitios, el concepto está, hay que unirlo".

Nervios y todo preparado para Laia

A poco más de 48 horas de retransmitir las doce campanadas y tomarse las uvas con los espectadores, Pedroche reconoce estar inquieta. "Un poco todo, estoy un poco nerviosa y un poco viviendo mi postparto, se me está juntando con los nervios de las campanadas y es una mezcla explosiva", reconocía. Es la primera vez que afronta la retransmisión tras el nacimiento en julio de su primera hija, Laia, que no estará presente en la Puerta del Sol. "No, va a hacer frío, está lleno de gente, es muy tarde. Tengo mi leche congelada para que mi madre se la de cuando le toque", relataba.